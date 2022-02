Covid-19 et fin des jauges dans les stades : "Un soulagement, mais pas encore complet" pour le président de l'ASM Clermont

Comme un air du temps d'avant. Ce 2 février marque la fin d'une partie des restrictions sanitaires liées au Covid-19 en France. À partir de ce mercredi, le port du masque n'est plus obligatoire en extérieur et les jauges dans les lieux recevant du public assis, comme les stades sont abandonnées.

Depuis le 3 janvier dernier, les clubs français n'avaient en effet pas le droit d'accueillir plus de 2000 spectateurs en intérieur et plus de 5000 en extérieur. Désormais allégé, le protocole permet la commercialisation de 100% des places assises.

Un soulagement pour les clubs déjà bien éprouvés économiquement la saison dernière. Le manque à gagner ces dernières semaines a encore été important, souligne le président du club de rugby de Clermont, l'ASM Clermont Auvergne. Jean-Michel Guillon estime les pertes entre 300 000 et 400 000 euros par match : "C'est un soulagement oui, mais pas encore complet parce que nous avons une capacité de 19.000 personnes et nous ne pourrons recevoir qu'un maximum de 15. 600 personnes, parce que nous avons des places debout. Donc, on n'est pas encore dans une ouverture complète."

Fin des jauges Covid-19 dans les stades : l'avis du président de l'ASM Clermont. Le reportage de Fanny Lechevestrier écouter

"Améliorer l'expérience de nos spectateurs"

Autre contrainte : la consommation de boissons et de nourriture est toujours interdite debout. Elle sera possible à partir du 16 février prochain. Il faut donc encore s'adapter pour faire vivre les buvettes. Mais les dernières restrictions ont poussé les clubs à se réinventer pour attirer du monde, souligne Jean-Michel Guillon.

"Ça nous oblige à nous dire comment faire revenir aussi de nouveaux spectateurs, un public plus féminin, des familles... Tout ça nous amène à organiser, autour du match, un certain nombre d'attractions qui nous permettront demain d'améliorer à la fois la mixité dans notre public, mais aussi d'améliorer l'expérience de tous nos spectateurs. Nous espérons qu'ils viendront plus tôt et qu'ils repartiront plus tard."

Clermont, depuis le début de la crise, entre les huis clos et les jauges, a perdu 15% de son public. Les supporters des Jaunards pourront donc faire leur retour au stade Marcel-Michelin avec le masque qui reste obligatoire en tribunes et la présentation d'un pass vaccinal complet.