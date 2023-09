Novak Djokovic pour un 24e historique, le XV de France parfaitement lancé, Coco Gauff débloque son compteur... Ce qu'il faut retenir du week-end de sport

La fin de l'US Open en tennis et le début de la Coupe du monde de rugby en France ont offert, notamment, des performances spectaculaires ce week-end.

La Coupe du monde de rugby a débuté ce week-end sur toutes les pelouses de France, après le match d’ouverture remporté par les joueurs de Fabien Galthié face à la Nouvelle-Zélande vendredi (27-13). À l’US Open de tennis, à New York, la jeune Américaine Coco Gauff a triomphé pour la première fois en Grand Chelem, tandis que Novak Djokovic a réalisé l'exploit de rafler son 24e titre en Grand Chelem. De l’autre côté de la planète, aux Philippines, la Coupe du monde de basket s’est achevée par le titre historique de l’Allemagne.

US Open : Novak Djokovic un peu plus dans la légende

Oubliez les discussions autour du GOAT. En remportant son quatrième US Open, aux dépens de Daniil Medvedev au terme d'un intense combat notamment dans le deuxième set, Novak Djokovic s'est chargé de répondre à cette question en personne. En s'imposant en 3h17 de jeu, il a engrangé sa 24e victoire dans un Majeur, dépassant d'une unité Serena Williams mais surtout égalant le record absolu de Margaret Court, qui avait atteint ce chiffre majoritairement avant l'ère Open. Il distance désormais de deux unités Rafael Nadal (22) et de quatre Roger Federer (20). Pour la quatrième fois de sa carrière, il a en effet réalisé le "petit Chelem" à savoir remporter trois des quatre tournois du Grand Chelem. Recordman des victoires en Masters 1000, recordman des semaines passées en tête du classement mondial (il va attaquer la 190e dès lundi), Novak Djokovic est au sommet du tennis.

Coupe du monde de rugby : la France parfaitement lancée

Des débuts moroses, une fin en apothéose. Après avoir concédé l’essai le plus rapide de l’histoire de la Coupe du monde de rugby lors d’un match d’ouverture, vendredi contre les All Blacks au stade de France, les joueurs tricolores ont su renverser la situation pour s’imposer (27-13). Les deux essais en deuxième période de Damian Penaud et Melvyn Jaminet ont suffi pour éteindre des Néo-Zélandais qui constituaient la plus grosse menace pour les Bleus dans le groupe A, et leur infliger leur première défaite dans la phase de groupes d'une Coupe du monde.

Avec cette victoire, le XV de France prend une belle option pour la première place. Il faudra cependant confirmer contre l’Uruguay, dès jeudi prochain, avant d’affronter l’Italie et la Namibie dans les prochaines semaines. Dans les sept autres premiers matchs de cette Coupe du monde, aucune surprise à signaler. Tous les favoris se sont imposés, y compris les champions du monde en titre sud-africains contre l'Écosse (18-3), et le pays de Galles, qui a resisté au retour des Fidji (32-26).

US Open : la consécration à domicile pour Coco Gauff

Révélée lors de l’édition 2019 de Wimbledon, quand elle avait atteint les huitièmes de finale à seulement 15 ans, Coco Gauff a réalisé samedi ce qui lui était destiné : remporter un Grand chelem. L’Américaine de 19 ans l’a fait à domicile, en finale de l’US Open, contre la Biélorusse Aryna Sabalenka (2-6, 6-3, 6-2).

Balayée à Roland-Garros en 2022 par Iga Swiatek (1-6, 3-6) pour sa première finale de Grand Chelem, Gauff ne s’est cette fois pas laissé abattre après avoir perdu la première manche contre son adversaire. Elle devient ainsi la plus jeune Américaine titrée à New York depuis une certaine Serena Williams, lors de sa victoire en 1999 à 17 ans. Grâce à ce succès, qui en appelle d’autres, la petite prodige américaine va grimper à la 3e place du classement WTA.

Basket : l’Allemagne sur le toit du monde

L’Allemagne aura donc dû patienter trente ans avant de remporter un nouveau titre international en basket. Après l’Eurobasket 1993, la Mannschaft a décroché la Coupe du monde 2023, en battant la Serbie (83-77) en finale, dimanche à Manille (Philippines). Grâce à un grand Dennis Schröder, élu MVP de la compétition, l’Allemagne s’est hissée au sommet du basket mondial après deux semaines et demie de compétition, deux jours après avoir éliminé les États-Unis en demi-finales.