Roland-Garros 2022 : la numéro 1 mondiale, Iga Swiatek, gagne le tournoi pour la seconde fois après sa victoire expéditive contre Coco Gauff

La Polonaise a pris le meilleur sur une Coco Gauff dominée et dépassée, pour soulever sa seconde coupe Suzanne-Lenglen, samedi.

(MATTHIEU MIRVILLE via AFP)

Iga Swiatek est de retour sur le toit de Paris. Deux ans après son premier sacre en 2020, la Polonaise a remporté son 2e Roland-Garros, samedi 4 juin, grâce à sa nette victoire face à l’Américaine Coco Gauff (6-1, 6-3). La numéro 1 mondiale, grande favorite du tournoi, a dominé son adversaire avec autorité, en un peu plus d'une heure de jeu. En face, l’Américaine de 18 ans, qui sortait d’un parcours parfait, sans avoir concédé le moindre set, a implosé, sans doute prise par l’enjeu de l’événement.

Swiatek s’adjuge le second Majeur de sa carrière. Avec cette 35e victoire de rang, elle égale par la même occasion le record de Venus Williams de la plus longue série de succès consécutifs au XXIe siècle, et conforte sa position de meilleure joueuse du monde.