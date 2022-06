Roland-Garros 2022 : "Il peut y avoir une vraie bataille entre Coco Gauff et Iga Swiatek", estime Justine Henin avant la finale

Elle était attendue et sera au rendez-vous de la finale. Iga Swiatek visera un second titre à Roland-Garros, samedi 4 juin, face à Coco Gauff. "C'est la grande favorite", estime Justine Henin, consultante France Télévisions et quatre fois titrée porte d'Auteuil. Avec une série en cours de 34 victoires consécutives, la Polonaise n'a plus perdu depuis le 16 février et a remporté les cinq derniers tournois qu'elle a disputés.

En face, Coco Gauff, 18 ans, est pour la première fois de sa carrière à un match du titre suprême : la victoire en Grand Chelem. Plus jeune finaliste à Roland-Garros depuis Kim Clijsters en 2001, l'Américaine n'a pas lâché le moindre set lors du tournoi. "Il peut, potentiellement, y avoir une vraie bataille entre ces deux-là parce que Gauff a des atouts très intéressants, on l’a vu monter en puissance pendant toute la quinzaine", analyse Justine Henin.

Coco Gauff rejoint Iga Swiatek en finale de Roland-Garros ! Elle bat Trevisan 6-3, 6-1 et devient la plus jeune finaliste depuis 2001 #RolandGarros pic.twitter.com/A0HMRL25uc — Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2022

Un questionnement légitime sur le fait de savoir si la rencontre sera serrée ou non. Depuis sa première finale, perdue, sur le circuit WTA, Iga Swiatek n'a laissé aucune chance à ses adversaires en remportant les huit autres qu'elle a disputées sur des scores fleuves. Pire encore (pour ses adversaires), la numéro 1 mondiale n'a lâché que 1,75 jeu de moyenne par set lors de ces matchs. Une expérience qu'elle pourra faire parler contre l'Américaine, qui n'a disputé que deux finales en 250 dans sa jeune carrière au haut-niveau. Des matchs qu'elle a tout de même remportés, étant donc invaincue sur les fins de tournoi.

Gauff devra tenir face au rouleau compresseur polonais

La native d'Atlanta devra donc prendre sa chance face à une adversaire que l'on a vu bousculée en huitièmes de finale par Qinwen Zheng. Un mal pour un bien selon la quadruple lauréate. "Swiatek a eu l’alerte nécessaire face à Zheng et c’était bien parce qu’avec l’enchaînement de victoires, la pression est forte. Sentir qu’elle pouvait passer au-dessus de cette alerte, ça lui a donné de la confiance et d’ailleurs, on l’a vue en demi-finale, extrêmement autoritaire", glisse-t-elle. Un réveil dont pourra témoigner Daria Kasatkina, balayée 6-2, 6-1 jeudi, aux portes de la finale.

Le service sera primordial pour Coco Gauff si elle ne veut pas connaître la même mésaventure que la Russe qui n'a remporté sa mise en jeu qu'à deux reprises dans la rencontre. "Ce sont deux filles qui vont jouer un peu de la même manière en essayant d’agresser un maximum leur adversaire", explique Justine Henin avant d'énoncer les capacités de Gauff.

Elle a un tennis idéal pour la terre battue. Elle a le temps pour déployer sa puissance, elle se défend très bien, se déplace très bien et peut mettre beaucoup de pression. Justine Henin franceinfo: sport

Pour battre la meilleure joueuse du circuit actuellement, pas de secret, "il lui faudra être bonne dans tous les secteurs du jeu", juge la Belge qui pense que les qualités de la finaliste surprise pourraient lui permettre de bousculer Swiatek. "Elle a cette capacité à tenir sur deux, trois coups et derrière contre-attaquer pour prendre le dessus."

Swiatek vers un deuxième Roland-Garros en trois éditions

De son côté, la Polonaise a la possibilité de remporter son deuxième Roland-Garros après sa victoire inattendue en 2020 alors qu'elle était 54e joueuse mondiale. "Deux titres en trois ans, ce serait quelque chose d’exceptionnel, elle aussi est faite pour la terre battue même s’il a des très bons résultats sur dur. C’est une joueuse intense et si elle garde l’envie qu’elle montre aujourd’hui ça peut faire très mal", commente l'auteure d'un triplé en 2006-2007-2008 que seule Monica Seles avait réussi dans l'ère Open.

Si elle s'impose, Iga Swiatek, seulement âgée de 21 ans, semblerait bien partie pour régner sur la porte d'Auteuil et le circuit féminin, mais méfiance. "Il se passe beaucoup de choses donc il faut toujours être prudent", illustre Justine Henin. Qui aurait pu prédire que la domination d'Ashleigh Barty se terminerait si subitement ?