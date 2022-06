DIRECT. Roland-Garros : suivez la finale dames entre la Polonaise Iga Swiatek et l'Américaine Coco Gauff à partir de 15 heures

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ROLAND_GARROS

: Le Français Gabriel Debru, 16 ans, remporte le 1er set de la finale du tounoi juniors (7-6). Regardez le match en direct sur France 4 et suivez le dans notre direct.

: Le Japonais Shingo Kunieda, légende du tennis fauteuil, remporte la finale hommes en battant l'Argentin Gustavo Fernandez (6-2, 5-7, 7-5). Il s'agit de son 27e titre du Grand Chelem.

: Il est 14 heures et des poussières, voici un nouveau rappel principaux titres :



• Météo France place 65 départements en vigilance orange aux orages, face à un risque de pluies intenses, de grêle et de forts vents. Suivez la situation dans notre direct.



• Cet avant-dernier jour de tournoi est marqué par la finale femmes sur la terre battue parisienne : Iga Swiatek visera un second titre à Roland-Garros, face à Coco Gauff. Mais elles ne seront pas les seules en piste, avec également les finales des tournois juniors, du tennis-fauteuil et du double hommes. Le Français Gabriel Debru, 16 ans, affronte le Belge Gilles Arnaud Bailly en finale du tournoi juniors. Suivez la journée dans ce direct.



• C'est l'une des incarnations de la "nouvelle méthode" promise par Emmanuel Macron pour son second quinquennat. Dans un entretien à la presse régionale, le président annonce la création prochaine d'un "Conseil national de la refondation". Franceinfo revient en quatre questions sur les contours de ce projet.



• Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l'Education nationale, a été aspergé de mousse à raser à Montargis, dans le Loiret, où il a été parachuté pour les législatives. Suivez la campagne dans notre direct.



: Le FrançaisGabriel Debru, 16 ans, va-t-il remporter un premier tournoi du Grand Chelem chez les juniors ? Il affronte le Belge Gilles Arnaud Bailly. Regardez la rencontre en direct sur France 4 et suivez la dans le direct de franceinfo sport.

: La tchèque Lucie Havlickova, 17 ans, remporte le tournoi juniors en battant l'Argentine Solana Sierra (6-3, 6-3).

: Le deuxième set a été expéditif. La Néerlandaise Diede de Groot bat la Japonaise Yui Kamiji en finale du tennis fauteuil (6-4, 6-1).

: Du côté de la finale messieurs du tennis fauteuil, le Japonais Shingo Kunieda remporte le premier set face à l'Argentin Gustavo Fernandez (6-2).

: La Néerlandaise Diede de Groot mène face à la Japonaise Yui Kamiji lors de la finale dames du tennis-fauteuil (6-4). Suivez la situation dans notre direct.

: La finale dames de tennis-fauteuil a débuté. La Japonaise Yui Kamiji et la Néerlandaise Diede de Groot s'affrontent. Regardez le match en direct sur France 4 et suivez-le par ici.

: Cette avant-dernière journée de tournoi est marquée par la finale dames. Mais Iga Swiatek et Coco Gauff ne seront pas les seules en piste, avec également les finales des tournois juniors, du tennis-fauteuil et du double messieurs. Le Français Gabriel Debru, 16 ans, affrontera le Belge Gilles Arnaud Bailly en finale du tournoi juniors. Retrouvez le programme par ici, et suivez la journée dans ce direct.

: A message from Sascha 🧡@AlexZverev I #RolandGarros https://t.co/0yOhPq3EB7



: Bonjour @Catou 19 et. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux cette nuit, Alexander Zverev évoque une "blessure très sérieuse" mais sans communiquer de diagnostic précis. "Ca a l'air d'être une blessure très sérieuse mais les médecins sont encore en train de l'analyser", déclare-t-il. Il évoque un "moment très difficile sur le court aujourd'hui (vendredi), match fantastique jusqu'à ce qu'il se passe ce qu'il s'est passé". Et de conclure : "Ce n'est pas un moment facile pour moi."

: A-t-on des nouvelles du tennisman allemand ?

: bonjour chère FI et merci pour votre excellent travail. Juste un petit message pour savoir si vous avez des nouvelles de Zverev ce matin ? Sa blessure est-elle grave ?Je m’inquiète pour lui (même si je dois l’avouer je suis supportrice de l’époustouflant Nadal)…