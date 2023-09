US Open 2023 : Coco Gauff s'offre le premier titre en Grand Chelem de sa carrière à 19 ans en renversant Aryna Sabalenka

Menée après un premier set compliqué, la jeune Américaine a su se reprendre pour aller décrocher, à domicile, le plus grand titre de sa carrière, samedi.

Déjà tout d’une grande. À 19 ans, Coco Gauff a décroché le premier tournoi du Grand Chelem de sa carrière en s’imposant en finale de l’US Open face à Aryna Sabalenka (2-6, 6-3, 6-2) en 2h06 de jeu, samedi 9 septembre, à New York. Étouffée par la Biélorusse dans la première manche, Coco Gauff a puisé dans ses ressources mentales et physiques pour renverser la vapeur, empocher les deux sets suivants, et s’offrir une joie immense. Celle, aussi, de devenir la plus jeune joueuse américaine à s'imposer à Flushing Meadows depuis Serena Williams en 1999. Sa compatriote avait alors 17 ans lorsqu'elle a signé le premier de ses six succès à l'US Open. La voie pour Gauff, souvent comparée à la cadette des Williams, est toute tracée.

Finaliste malheureuse de Roland-Garros face à l’intraitable Iga Swiatek en 2022, Coco Gauff se retrouve cette fois du bon côté de l’histoire. Aryna Sabalenka manque, elle, l’occasion d’accrocher un deuxième Majeur après l’Open d’Australie en début d’année. La Biélorusse se consolera avec la place de numéro 1 mondiale qui lui est promise, pour la première fois de sa carrière, en début de semaine prochaine.

L'Américaine s'est d'abord fait peur, avant de monter en puissance jusqu’à la gloire. Sur le court Arthur Ashe, elle a offert une véritable leçon de résilience. Au fond du trou après la première manche, elle n’a pas craqué, portée par un public électrique et totalement acquis à sa cause. Après un début de deuxième set disputé, elle est allée chercher un break libérateur pour prendre enfin les devants, et revenir à hauteur.

Gestion physique et force mentale

En confiance, en réussite, et visiblement un peu mieux physiquement que son adversaire, elle n’a pas fait de détail dans la troisième manche décisive, infligeant un cinglant 4-0 à une Sabalenka bien trop imprécise. En position de servir pour le titre, elle n’a pas laissé sa chance lui échapper, et a conclu sur un jeu blanc et sa première balle de match.

De quoi effacer une entame difficile : plombée par un coup droit pas au niveau, qu’elle a mis presque une heure à dérouiller, Gauff a failli passer totalement à côté de son grand rendez-vous. Mais elle a tenu, bien aidée par son adversaire et ses 46 fautes directes (contre 19 à la gagnante), pour devenir seulement la troisième joueuse depuis 1990 à s’imposer en finale de l’US Open après avoir concédé le premier set.