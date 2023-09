Direct US Open 2023 : Aryna Sabalenka pour un deuxième sacre en Grand Chelem, Coco Gauff pour l'histoire... Suivez la finale

Déjà victorieuse à l'Open d'Australie en janvier, la très prochaine numéro 1 mondiale affronte, samedi, la jeune Américaine.

Un second trophée en Grand Chelem en un an assorti de la place – déjà assurée après le tournoi – de numéro un mondiale. Voilà ce que peut décrocher Aryna Sabalenka, samedi 9 septembre, à Flushing Meadows (22 heures, heure française). Mais pour s'imposer en finale de l'US Open 2023, la Biélorusse devra gérer ses émotions face à un public tout acquis à la cause de son adversaire, la pépite Coco Gauff. À 19 ans, la numéro 6 mondiale pourrait devenir la plus jeune Américaine à remporter l'US Open depuis Serena Williams en 1999.

En demi-finales, Aryna Sabalenka a réussi "par magie" à renverser le cours du match (0-6, 7-6, 7-6) après avoir subi une correction dans le premier set face à une Américaine, déjà, Madison Keys. Très régulière cette saison, la joueuse biélorusse a débuté en janvier par une première victoire en Grand Chelem à l'Open d'Australie puis a atteint les demi-finales de Roland-Garros et Wimbledon. Si Coco Gauff mène d'un cheveu avec trois victoires à deux en confrontations directes, Aryna Sabalenka a sèchement battu l'Américaine (6-4, 6-0) lors de leur dernière rencontre, en quarts de finale à Indian Wells. Mais, depuis, celle que le public voit comme l'héritière de Serena Williams a remporté deux titres sur dur en août, à Washington et Cincinnati.