Direct Coupe du monde de basket : début de match serré entre l'Allemagne et la Serbie... Suivez la finale

Respectivement tombeurs des Etats-Unis et du Canada, les deux sélections européennes visent chacune un premier sacre mondial, dimanche.

Un retour pour les Serbes, une première pour les Allemands. Le titre de champion du monde se disputera dimanche 10 septembre, entre la Serbie et l'Allemagne, à Manille (Philippines) à 20h40. Après avoir éjecté le Canada et les Etats-Unis, deux équipes européennes s'affronteront en finale, ce qui n'était plus arrivé depuis le Mondial au Japon en 2006, conclu par un duel entre l'Espagne et la Grèce. Vice-champions du monde en 2014, les Serbes sont en démonstration depuis le début du Mondial, menés par un grand Bodgan Bogdanovic.

En face, l'Allemagne fera, elle, ses premiers pas en finale. Médaillée de bronze en 2002, elle n'était jamais parvenue à aller plus loin. Cette année, elle est la seule équipe invaincue de la compétition. Les hommes de Gordon Herbert sont habités par la gagne, à l'image de la déclaration du sélectionneur au journal L'Equipe, après leur victoire face aux Américains (113-111) : "Nous ne sommes pas encore satisfaits. Nous sommes venus pour remporter l'or."