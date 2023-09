US Open 2023 : Novak Djokovic domine Daniil Medvedev en finale et égale le record absolu de 24 titres du Grand Chelem

Le Serbe, vainqueur en trois manches du Russe, a rejoint, dimanche, le record légendaire de Margaret Court, victorieuse elle aussi de 24 Majeurs, majoritairement avant l'ère Open.

Novak Djokovic a remporté, dimanche 10 septembre, son quatrième US Open en battant en finale Daniil Medvedev 6-3, 7-6 (7/5), 6-3. Il a ainsi égalé le record absolu de 24 titres du Grand Chelem détenu par l'Australienne Margaret Court depuis l'US Open 1973. Djokovic était devenu le joueur le plus titré en Grands Chelems chez les hommes lorsqu'il avait remporté son 23e titre à Roland-Garros en juin, dépassant ainsi Rafael Nadal. Il a ainsi remporté son quatrième US Open en dix finales disputées. A 36 ans, il redeviendra N.1 mondial lundi et entamera une 390e semaine record à cette place.

Il lui a quand même fallu 3h17 d'échanges exténuants pour prendre le meilleur sur Medvedev. A plusieurs reprises les deux joueurs se sont retrouvés à terre plus ou moins volontairement et en ont profité pour reprendre leur souffle.

Le combat physique du 2e set a laissé des traces

Djokovic a mieux entamé le match : immédiatement dans la partie, il a profité d'un flottement de Medvedev pour lui ravir son service immédiatement, mener 3-0 et a conservé son avantage jusqu'au bout, sans avoir à sauver la moindre balle de break. Mais le Russe a nettement mieux résisté dans le deuxième set, Djokovic trouvant son salut dans le service-volée que son adversaire a été bien en peine de contrer. En souffrance physiquement durant cette manche, la tête de série n°2 s'est allongée par terre pour reprendre son souffle entre deux échanges, s'est reposée à plusieurs reprises les mains sur les genoux, a utilisé une poche de glace au changement de côté, posée derrière la nuque alors qu'il se faisait souffler de l'air sur le visage, malgré la climatisation sur le court Arthur-Ashe au toit fermé.

La tête de série n°3 s'est offert sa première balle de break du match, pour mener 5-3, mais Djokovic l'a sauvée d'une exceptionnelle demi-volée croisée amortie. Djokovic a ensuite sauvé une balle de set à 5-6, mais il a arraché le tie break que Medvedev lui a offert sur une faute directe de revers dans le filet.

Massé à l'épaule gauche sur le court à l'issue de ce deuxième set, Daniil Medvedev ne se remettra jamais de cette perte. Avec le match à sa portée, "Nole" a accéléré, réussi rapidement le break pour mener 3-1. Mais il n'a su confirmer et Medvedev est revenu. Dans la foulée, le Serbe a de nouveau pris le service de son adversaire et cette fois il a confirmé pour mener 5-2. Et sous les "Nole" du public, il a servi pour le match à 5-3.

Recordman (à égalité) des victoires en Grand Chelem, avec une de plus que Serena Williams, deux de plus que Rafael Nadal, quatre de plus que Roger Federer, recordman des victoires en Masters 1000, recordman des semaines en tête du classement mondial, Novak Djokovic est sur le toit du tennis.