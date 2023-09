Coupe du monde de rugby : le XV de France dompte la Nouvelle-Zélande pour son entrée en lice

L'équipe de France s'est accrochée pour renverser les All Blacks (27-13) lors du match d'ouverture de la Coupe du monde, vendredi, à Saint-Denis.

Une entame idéale. Le XV de France a lancé sa Coupe du monde à la maison par une victoire au forceps contre une solide équipe de Nouvelle-Zélande (27-13), vendredi 8 septembre, au Stade de France. Dans la moiteur parisienne, après une première mi-temps délicate longtemps marquée par la domination néo-zélandaise, même si conclue en tête au score, les Français ont fini par proposer un peu de jeu, et ont trouvé l’en-but néo-zélandais, grâce à un bel enchaînement entre Thomas Ramos et Damian Penaud (55e minute). C'est la première fois dans leur histoire que les Néo-Zélandais s'inclinent en match de poule dans un Mondial.

Dominés et secoués dans un match qu’ils ont mis du temps à débloquer, les Bleus se sont accrochés pour commencer leur Mondial à la maison du bon pied. Longtemps attaqués de toutes parts par des Blacks au rendez-vous, ils ont fini par sortir la tête de l’eau au cœur de la seconde période avant de finir en beauté.

Penaud et Ramos en héros

Après presque une heure de jeu, alors qu’ils couraient après le score et que le compteur à essai était toujours vierge, Damian Penaud a enfin aplati et permis aux siens de passer devant, dans la liesse générale.

En tête, ils ont tenu le résultat et n’ont plus laissé les All Blacks s’approcher de leur en-but. Toujours précieux au pied, Thomas Ramos a passé deux pénalités supplémentaires d’importance (65e, 73e) pour reléguer l’opposition à plus d’un essai transformé. Le numéro 15 tricolore a même cru s’offrir un essai acrobatique, mais refusé pour revenir au début de l’action, malgré les appels à la vidéo du public. C’est finalement son remplaçant, Melvyn Jaminet, qui a scellé le succès français, devant 78 690 spectateurs tous debout.

Une bonne réaction

Avant l’essai salvateur de Damian Penaud, les joueurs du XV de France ont d’ailleurs longtemps dû leur salut au pied de l’arrière du Stade Toulousain. Auteur d’un 3/4 face aux perches dans le premier acte, il a maintenu les siens à flot. Car les Bleus, peut-être inhibés par le rendez-vous, l’enjeu, et un Stade de France des très grands soirs ont d’abord souffert dans ce premier rendez-vous mondial. Ils sont un peu passés à côté de leur premier acte et ont coulé lors des deux entames de périodes délicates, avec des essais encaissés à la 2e et la 43e minute.

Avec ce succès de prestige, leur deuxième de rang contre les All Blacks pour la première fois depuis la fin des années 2000, les Bleus prennent provisoirement la tête de la poule A. Pour leur deuxième match, ils défieront l'Uruguay, au stade Pierre Mauroy de Lille, jeudi 14 septembre.