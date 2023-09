Direct France-Nouvelle-Zélande : suivez la cérémonie et le match d'ouverture de la Coupe du monde de rugby

C'est le jour J pour l'équipe de France de rugby. Les joueurs de Fabien Gatlhié, en quête d'un premier sacre, entament leur Coupe du monde à domicile par un choc contre un autre grand favori, la Nouvelle-Zélande, vendredi 8 septembre au Stade de France (coup d'envoi à 21h15). Après une cérémonie d'ouverture (20 heures) conçue par Jean Dujardin sur le thème de la France d'antan, c'est donc une affiche de rêve qui attend le public pour lancer officiellement la compétition. Ce match d'ouverture devrait se jouer sur des détails entre une équipe tricolore spectaculaire ces dernières années et des All Blacks triples champions du monde mais qui font sans doute moins peur que lors des précédentes éditions. Suivez notre direct.

Des absents de marque, mais la confiance demeure. Le XV de France a perdu plusieurs joueurs clés lors de la phase de préparation, à commencer par le demi d'ouverture Romain Ntamack, gravement blessé au genou et forfait pour l'ensemble de la compétition. Le pilier Cyril Baille (mollet), le deuxième ligne Paul Willemse (cuisse) et le centre Jonathan Danty (ischios) manquent également à l'appel face aux All Blacks, mais ils devraient pouvoir disputer la suite de ce Mondial. Ceci étant, même sans ces cadres, l'équipe de France a fait forte impression ces dernières semaines, notamment lors de la victoire écrasante (41-17) face à l'Australie lors du dernier match de préparation.

Les nations de l'hémisphère Sud ne font (presque) plus peur. Entre 2012 et 2019, les Bleus n'ont gagné que deux de leurs 23 matchs contre les trois grosses nations de l'hémisphère Sud (Australie, Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud). Mais depuis 2021 et l'arrivée de Fabien Galthié sur le banc tricolore, la tendance s'est totalement inversée (ce qui est également valable pour d'autres nations européennes) : cinq victoires en sept matchs.

Un haka très attendu. C'est, juste après les hymnes nationaux, le premier coup d'envoi du match, quand les Néo-Zélandais effectueront cette danse rituelle, qui peut avoir un effet déstabilisant sur l'adversaire. Nul doute que les Bleus ont réfléchi à leur attitude pendant ce moment si important. "On essaye de défier, au moins par le regard, de montrer qu'on est bien dans le match et qu'on est prêts à relever le défi", conseille sur franceinfo sport l'ancien ailier international Vincent Clerc, qui en a connu quelques-uns.

Des pauses fraîcheur pendant les matchs. Alors que l'Ile-de-France est placée en vigilance orange canicule, les sept rencontres à jouer en ce week-end d'ouverture de la Coupe du monde seront marquées par un temps, permettant aux joueurs de s'abreuver. Ces pauses fraîcheur auront lieu pendant une interruption normale de jeu. "Le processus sera géré par l'arbitre", précise World Rugby, l'instance organisatrice, dans un communiqué. Le thermomètre approchera les 30°C lors du coup d'envoi de France- Nouvelle Zélande.