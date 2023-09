Coupe du monde de rugby : Woki et Wardi titulaires, Moefana remplace Danty... La composition du XV de France pour le match d'ouverture face aux All Blacks

Le sélectionneur Fabien Galthié a dévoilé une liste sans surprise, mercredi, à deux jours de l'entrée en Coupe du monde au Stade de France.

Après les matchs de préparation convaincants de l'équipe de France, il restait trois interrogations, notamment après les blessures de Paul Willemse, forfait pour la compétition, et de Jonathan Danty, incertain. Fabien Galthié y a répondu, mercredi 6 septembre, en donnant sa première liste pour cette Coupe du monde de rugby, qui verra les Bleus débuter dans un choc face à la Nouvelle-Zélande, vendredi (21h15).

Pas de surprise dans cette première composition d'équipe. Au poste de pilier gauche, Fabien Galthié a choisi Reda Wardi pour remplacer Cyril Baille, forfait pour plusieurs matchs mais présent dans le groupe. En première ligne, il sera accompagné de Julien Marchand et Uini Atonio. En deuxième ligne, Thibaud Flament sera associé à Cameron Woki, capable de jouer à plusieurs postes. Enfin, en troisième ligne, le sélectionneur s'appuie logiquement sur ses cadres François Cros, Charles Ollivon et Grégory Alldritt.

Parmi les arrières, la charnière sera composée du capitaine Antoine Dupont et de Mathieu Jalibert, convaincant face à l'Australie. Chez les trois quarts, l'interrogation portait sur la titularisation ou non de Jonathan Danty, homme du match face aux Wallabies mais touché aux ischios-jambiers. Ne voulant pas prendre de risques, le staff bleu l'a remplacé au centre par Yoram Moefana, qui a effectué les derniers entraînements comme titulaire à Rueil-Malmaison. "Jonathan aurait aimé débuter ce match. On a pris une décision. Cette équipe de France qui débute, elle va bouger, on ne peut pas s’arrêter à 15 titulaires et 8 finisseurs. C’est un groupe de 33, il faut qu’on soit en capacité de performer. C’est notre meilleure équipe de France que vous avez devant vous", a justifié Fabien Galthié.

Un banc avec cinq avants et trois arrières

Le joueur de l'Union Bordeaux-Bègles sera associé au vétéran Gaël Fickou, alors que les ailes seront attribuées sans surprise à Damian Penaud et Gabin Villière. Thomas Ramos complète ce XV de France à l'arrière.

Sur le banc, Fabien Galthié a choisi des finisseurs en "5-3", soit cinq avants et trois arrières. À l'avant, on retrouve Peato Mauvaka, Dorian Aldegheri et Jean-Baptiste Gros en première ligne, ainsi que Romain Taofifenua et Paul Boudehent. Derrière, on retrouve Maxime Lucu à la mêlée, le revenant Arthur Vincent au centre, et Melvyn Jaminet à l'arrière.