Coupe du monde de rugby : blessé à la cuisse, Jonathan Danty très incertain pour le match d'ouverture face aux All Blacks

Titulaire lors des trois derniers matchs de préparation du XV de France, le Rochelais souffre d'une "lésion mineure sur ses ischiojambiers", a précisé la Fédération française de rugby.

Le XV de France sera-t-il privé d'un nouveau joueur pour son match d'ouverture ? À dix jours de la Coupe du monde, France Rugby a annoncé, mercredi 30 août, que le trois-quarts centre Jonathan Danty pourrait manquer le duel face à la Nouvelle-Zélande, prévu le 8 septembre prochain. Titulaire lors des matchs face à l'Ecosse, les Fidji et l'Australie, le Rochelais, qui a semblé monter en puissance tout au long de la préparation, s'est montré percutant et très à son avantage lors du dernier match face aux Wallabies.

"Jonathan Danty a bénéficié d'examens complémentaires qui ont montré une lésion mineure sur ses ischiojambiers. La semaine prochaine, un programme sera adapté à sa situation et son évolution", a expliqué la Fédération française de rugby dans un communiqué. Son absence s'ajouterait à celle, définitive, de Romain Ntamack, ainsi qu'à celles, provisoires, de Cyril Baille et d'Anthony Jelonch. S'il y a nécessité de remplacer Jonathan Danty, le staff de l'équipe de France peut compter sur deux purs centres : Yoram Moefana et Arthur Vincent. Les qualités de percussions et la puissance du premier semblent en faire le substitut idoine, mais les aptitudes et les lectures défensives du Montpelliérain pourraient lui permettre de prétendre à une place de titulaire.