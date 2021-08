JO 2021 : avec cinq équipes en demi-finales des sports collectifs, la France réussit-elle une performance inédite dans l'histoire des Jeux ?

Un "quintuplé" qui donne de l'espoir, à quatre jours de la fin des Jeux olympiques de Tokyo (Japon). Les cinq équipes françaises en compétition dans des tournois de sports collectifs en salle (hors water-polo) ont toutes atteint les demi-finales, après les succès des Bleues en handball et en basket mercredi 4 août. Avant elles, les équipes masculines s'étaient qualifiées en hand, basket et volley. Si la délégation tricolore est à la traîne au tableau des médailles par rapport aux précédents Jeux, les Bleus ont donc réussi une prouesse historique.

C'est en effet la première fois que la France se qualifie pour le tableau final de cinq compétitions des sports de salle, sur les six possibles (les volleyeuses françaises ne se sont pas qualifiées pour ces Jeux). Dans l'ère des JO modernes, la délégation tricolore était au mieux parvenue à placer trois de ses équipes dans le carré d'as, en 2016. A Rio, les Bleues du basket, ainsi que les deux équipes de handball s'étaient hissées jusqu'en demies, avec deux médailles d'argent à la clé en hand.

Aux JO de Londres en 2012, seuls les handballeurs (champions olympiques) et les basketteuses (vice-championnes olympiques) étaient parvenus à ce stade de la compétition. C'était déjà une première : avant 2012, la France n'avait jamais vu plus d'une seule de ses équipes se qualifier pour les demi-finales des sports collectifs en salle. Et jamais les volleyeurs tricolores n'étaient allés aussi loin dans un tournoi olympique avant 2021.

Une seule délégation a déjà fait aussi bien

Aucune autre nation ne fait en tout cas aussi bien que la France lors des JO de Tokyo. Sur ces six sports collectifs en salle, les Etats-Unis avaient trois équipes dans le carré d'as (tournois masculins et féminins de basket, tournoi féminin de volley), l'Australie en avait deux (tournoi masculin de basket et féminin de volley) et le Russian olympic committee (ROC) aussi (tournoi masculin de volley et tournoi féminin de handball).

Selon L'Equipe, cet "alignement de planètes" dans les sports collectifs n'est toutefois pas inédit dans l'histoire des Jeux olympiques : une délégation a déjà vu cinq de ses équipes parvenir dans le tableau final des sports co de salle. En 1992, plusieurs nations issues de l'URSS, qui s'était effondrée l'année précédente, avaient concouru ensemble sous la bannière de la Communauté des Etats indépendants. La CEI avait participé aux demi-finales masculines et féminines de handball et de basket, ainsi qu'à celle du tournoi de volley féminin. Seuls les basketteurs avaient fini au pied du podium, rappelle le quotidien sportif. De quoi inspirer les Français pour parvenir, eux aussi, à rapporter cinq médailles dans les "sports co" en salle ?