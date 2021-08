JO 2021 - Basket : les Bleues arrachent les demi-finales aux dépens de l’Espagne

Le défi s'annonçait relevé pour les Bleues face à leurs "meilleures ennemies" espagnoles, invaincues depuis le début du tournoi olympique. Après avoir contenu les Américaines, les Françaises ont tremblé jusqu'au bout pour l'emporter de justesse (67-64) et s'ouvrir les portes d'une troisième demi-finale consécutive aux JO. Solidaires défensivement, elles ont aussi profité d'une maladresse peu habituelle de leurs adversaires.

Après une entame de match disputée, les Bleues sont parvenues à prendre l'avantage et à mener de cinq points grâce notamment à un panier à trois points inscrit par Marine Johannes dans la dernière minute du premier quart temps (21-16). Bien présentes défensivement, elles ont également profité du manque de réussite espagnol (32% d'efficacité à la mi-temps) et notamment de la maladresse de Cristina Ouvina face au panier. Les joueuses de Valérie Garnier ont pris jusqu'à 14 points d'avance mais leurs adversaires ont mis plus de pression défensivement et se sont montrées plus présentes pour obtenir des rebonds offensifs. À la mi-temps, les Bleues menaient 21-16.

Une fin de match irrespirable

Au retour des vestiaires, les Espagnoles ont accéléré pour revenir à deux points des Françaises, mais Marine Johannes, toujours elle, a permis aux Bleues de respirer avec ses shoots à trois points. Les basketteuses tricolores ont finalement entamé le dernier quart-temps en tête (55-48) mais ont tremblé jusqu'à la fin du match.

À quatre minutes de la sirène, les Espagnoles ont repris l'avantage et la rencontre s'est alors emballée. Astou Ndour s'est montré omniprésente côté ibère mais sous pression, ses coéquipières ont perdu la balle dans l'une de leurs dernières possessions. Gabby Williams a scellé le score sur lancer franc (67-64) et a permis aux Bleues d'exploser de joie.

Les Françaises, qui n'avaient plus battu les Espagnoles depuis 2015, rejoignent le dernier carré du tournoi olympique. En demi-finales, elles retrouveront les Japonaises, qui les avaient défaites lors des phases de groupes (70-74), vendredi 6 août à 13 heures (heure française).