JO 2021 - Handball : la France disputera sa quatrième finale consécutive après sa victoire face à l'Égypte

Et de quatre. L'équipe de France de handball, emmenée par un formidable Vincent Gérard, s'est qualifiée pour sa quatrième finale olympique consécutive, en écartant l'Égypte dans le dernier carré à Tokyo, jeudi 5 août (27-23). Les Bleus ont été accrochés pendant près de 45 minutes par des Pharaons appliqués avant de prendre les devants pour de bon.

Une demi-finale très serrée dans laquelle les performances du portier tricolore et la précision d'Hugo Descat ont fait la différence face à des Égyptiens novices à ce stade de la compétition. Les Bleus tenteront de décrocher leur troisième titre olympique samedi 7 août (14 heures) face au vainqueur du match entre l'Espagne et le Danemark.

Les joueurs de Guillaume Gille sont pourtant mal entrés dans leur match : à l'image des tirs non-cadrés de Dika Mem, la France a manqué de précision pendant dix minutes, laissant les Égyptiens mener de quatre buts. Après ce départ poussif, les coéquipiers de Nikola Karabatic se sont ressaisis. Mis en confiance par les nombreuses parades de Vincent Gérard (dix-sept arrêts, 44% d'efficacité sur l'ensemble), ils ont rattrapé leur retard sans parvenir à prendre l'avantage avant la pause face à une équipe égyptienne bien en place (13-13).

La délivrance à un quart d'heure de la fin

Au retour des vestiaires, Français et Égyptiens se sont rendus but sur but. Les Pharaons, invités surprises du dernier carré après leur victoire face à l'Allemagne, n'ont rien lâché face aux vice-champions olympiques en titre. Portés par leur beau parcours au Mondial disputé à domicile (éliminés en quart de finale) ils ont recollé au score à chaque fois que les Bleus avaient réalisé le break.

Mais la marche était trop haute pour les Pharaons face à une équipe de France multimédaillée. Dans le dernier quart d'heure du match, les joueurs de Guillaume Gille ont fait parler leur expérience. Toujours aidés par un Vincent Gérard de gala dans les cages, ils ont pris les devants pour de bon (21-18) maintenant au moins trois buts d'avance jusqu'au coup de sifflet final (27-23).

"C'est fabuleux, c'est magique, je réalise pas encore. Ces moments de joie c'est ce qu'il y a de plus beau dans le sport co', a déclaré Nikola Karabatic à la fin de la rencontre. On a réalisé une bonne performance, on a su rester concentrés et hausser le ton en deuxième période. Je suis heureux", a confié le Tricolore, devenu jeudi le joueur qui a disputé le plus grand nombre de matchs aux Jeux olympiques (37).

Quatrième finale consécutive

Médaille assurée pour les Bleus, qui atteignent la finale du tournoi olympique pour les quatrièmes Jeux d'affilée après Pékin, Londres et Rio. Médaillés d'argent en 2016, les Français repartiront de Tokyo avec, au minimum, ce même titre de vice-champions olympique.

Mais face à l'Espagne ou au Danemark, samedi, les coéquipiers de Luc Abalo tenteront surtout de décrocher l'or pour la troisième fois de leur histoire (après 2008 et 2012).