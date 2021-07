Infographie JO 2021 : la France est-elle dans ses temps de passage habituels concernant le nombre de médailles ?

Tous les quatre ans, c'est la même chose. Avant le début des Jeux olympiques, les spécialistes qui se passionnent pour le skeet ou le fleuret tous les quatre ans se hasardent à des pronostics, établissent une fourchette de médailles et espèrent que les dieux de l'Olympe donnent un coup de pouce aux Bleus... ce qui se produit rarement. Dès lors, on a l'impression tenace, mais fausse, que les Français sont abonnés aux médailles en chocolat.

La France compte 5 médailles à l'issue de la troisième journée, lundi 26 juillet, soit sensiblement autant qu'à Pékin en 2008 mais bien moins qu'à Londres quatre ans plus tard (7) ou à Sydney (12 médailles en trois jours !), selon le recensement effectué par franceinfo, jour par jour, depuis les Jeux de Barcelone en 1992. A (contra)Rio, la délégation française n'avait décroché qu'une breloque à pareil stade des Jeux...

Traditionnellement, les Français réalisent leurs meilleurs temps de passage lors de la première semaine, avec des disciplines fortement pourvoyeuses de médailles programmées au début des Jeux (escrime, judo, cyclisme et natation pendant longtemps). Ainsi, 28 des 37 médailles glanées à Barcelone l'ont été à mi-parcours, tout comme 28 des 37 d'Atlanta, 24 des 43 de Pékin (record tricolore à battre). Rio constitue l'exception : en 2016, après un départ poussif et seulement 18 médailles à mi-parcours, les Bleus avaient renversé la vapeur grâce à une moisson historique en athlétisme (six médailles) et en boxe (six également). Pour ces deux dernières disciplines, les prévisions sont nettement moins optimistes cette fois-ci, en espérant que les athlètes tricolores nous fassent mentir.

C'est là que le bât blesse : entre 1992 et 2016, la France n'a élargi son spectre de disciplines à médailles que de 12 à 15, quand les Britanniques, eux, sont passés de 10 à 19 durant le même intervalle. Rappelons que pour les Jeux de Paris en 2024, l'exécutif avait fixé un objectif de 80 médailles, quasiment le double du record historique de la France depuis un siècle.