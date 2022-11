Le Qatar a lancé son Mondial, 13 à la suite pour le XV de France, Djokovic égale Federer… Ce qu'il faut retenir du week-end de sport

Alors que la Coupe du monde au Qatar a donné son coup d'envoi, le XV de France a conclu l'année 2022 par une victoire, au contraire des handballeuses françaises, privées de médaille à l'Euro.

Malgré un climat étrange et une organisation critiquée, la Coupe du monde au Qatar a donné son coup d'envoi, dimanche 20 novembre, avec le match d'ouverture entre le pays hôte et l'Equateur. En plus de l'événement du week-end, qui s'étirera jusqu'au 18 décembre prochain, on notera le bilan parfait du XV de France, tombeur du Japon pour une 13e victoire de suite. Si la déception du week-end, côté tricolore, est venue des handballeuses, rentrées sans médaille de l'Euro, les gloutons Max Verstappen et Novak Djokovic ont clôturé leur année par une victoire et un titre. Le ski alpin a repris ses droits après l'annulation de trois week-ends en raison des conditions climatiques avec un doublé de Mikaela Shiffrin lors des deux slaloms du week-end à Levi. Voici ce qu'il faut retenir de ce week-end de sport.

Coupe du monde 2022 : l'Equateur douche le Qatar, la France perd Benzema

Le Qatar a officiellement lancé sa Coupe du monde, dimanche, par une défaite sans saveur face à l'Equateur (2-0). Alors que l'attention du public est autant portée sur l'extérieur que sur l'intérieur des stades, le pays hôte a fait pâle figure face à la "Tri" pour son entrée en lice. Un revers d'entrée, le premier pour un pays organisateur dans l'histoire, qui n'a visiblement pas été au goût des supporters, dont certains ont rapidement déserté le stade.

La France, qui débutera mardi son Mondial face à l'Australie (20h), a, elle, subi un énorme coup dur : le Ballon d'or Karim Benzema a été contraint de déclarer forfait, touché à la cuisse gauche. Si Raphaël Varane devrait pouvoir tenir sa place, Eduardo Camavinga a lui été absent de l'entraînement dimanche.

Rugby : le XV de France termine sa tournée d'automne avec une nouvelle victoire contre le Japon

L'équipe de France de rugby a troqué le brio par le sérieux pour s'imposer dimanche à Toulouse face au Japon (35-17) dans son dernier match de la tournée d'automne. Sous la pluie et contre des Nippons volontaires, les hommes de Fabien Galthié n'ont pas toujours brillé, mais ils ont été dans leurs standards avec quatre essais, dont un doublé pour Damian Penaud, et un nouveau match au-delà des trente points inscrits. Les Bleus terminent l'année 2022 invaincus et sur un record historique de 13 succès de rang. Prometteur à quelques mois de la Coupe du monde organisée dans l'Hexagone.

Handball : désillusion pour les Françaises à l'Euro

Depuis 2016, elles n'avaient quitté qu'une seule de leurs huit dernières compétitions internationales sans médaille (le Mondial 2019 à la 13e place). Il faut désormais y ajouter l'Euro 2022. Face à un adversaire, le Monténégro, a priori abordable pour les championnes olympiques en titre lors du match pour la médaille de bronze, les Françaises sont tombées de haut (27-25).

Alors qu'elles avaient facilement disposé de leur adversaire du jour lors du tour principal (27-19), les Bleues se sont pris les pieds dans le tapis, arrachant la prolongation in extremis, avant de logiquement céder.

Novak Djokovic rejoint le Maître au Tournoi des Maîtres

On pouvait imaginer que la marche serait haute pour Casper Ruud, dimanche, face à Novak Djokovic, en finale du Masters. Elle l'a été. Le Norvégien n'a pas tenu la distance face au nouveau maître des lieux, vainqueur une sixième fois et désormais co-détenteur du record de sacres au Masters en compagnie de Roger Federer. Auteur d'une semaine parfaite, le Serbe de 35 ans, qui terminera l'année à la 5e place mondiale, a fait parler son expérience pour annihiler le double finaliste en Grand Chelem cette année.

Lui qui n'avait plus connu les joies d'un sacre au Tournoi des Maîtres depuis 2015, n'a perdu qu'un set lors de cette édition, face à Daniil Medvedev. Malgré une année tronquée par son refus de se faire vacciner, qui lui a fermé la porte de deux Grands Chelem (Open d'Australie, US Open), Djokovic termine l'année avec cinq titres et 41 victoires en 47 matchs.

Formule 1 : 15e victoire pour Verstappen, Leclerc vice-champion du monde, Vettel tire sa révérence

Le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi n'a pas offert le même sel que l'édition 2021 et le sacre dans le dernier tour de Max Verstappen. Cette année, le pilote néerlandais s'est imposé au terme d'un cavalier seul, pour sa 15e victoire de la saison (en 23 courses), nouveau record historique sur un seul exercice. L'enjeu résidait surtout derrière lui, pour les places d'honneur. Charles Leclerc, deuxième, termine vice-champion du monde, devant l'autre Red Bull de Sergio Pérez (3e).

Ferrari a aussi sauvegardé sa deuxième place chez les constructeurs devant Mercedes. Alpine termine 4e des constructeurs devant McLaren, malgré l'abandon de Fernando Alonso pour sa dernière course avant de rejoindre Aston Martin. Une écurie que quitte le quadruple champion du monde Sebastian Vettel, qui a disputé le dernier Grand Prix de sa carrière.