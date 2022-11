DIRECT. F1 : Max Verstappen vise une 15e victoire pour finir la saison en beauté... Suivez le GP d'Abu Dhabi

Le pilote néerlandais, qui partira en pole position, visera une quinzième victoire en 23 courses cette saison.

Déjà assuré depuis plusieurs Grand Prix d'un second sacre consécutif, Max Verstappen n'a pas ralenti l'allure depuis. A l'aube du 23e et dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi, dimanche 20 novembre (14h), le pilote néerlandais s'est emparé de la pole position, et compte glaner un 15e succès pour conclure son hégémonie sur cette saison. Sur le lieu de son premier sacre historique l'an passé, Verstappen sera accompagné en première ligne par son coéquipier Sergio Perez, devant Charles Leclerc (Ferrari).

C'est l'autre enjeu de cet ultime affrontement à Yas Marina : qui du Monégasque ou du Mexicain, à égalité de points avant la course, sera le dauphin final de Verstappen au classement des pilotes ? Avec une deuxième place sur la grille, "Checo" a l'avantage mais les tensions internes au sein de l'écurie Red Bull pourraient offrir un nouveau final haletant à Abu Dhabi.