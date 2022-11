Coupe du monde 2022 : à deux jours de l'entrée en lice des Bleus, Raphaël Varane rassure, pas Eduardo Camavinga, absent à l'entraînement

Lors de la séance collective ouverte aux médias, dimanche, Eduardo Camavinga était le seul à manquer à l'appel.

Au lendemain du forfait de Karim Benzema, l'équipe de France a eu droit à deux bonnes nouvelles, dimanche 20 novembre. La première concerne le climat, qui s'est considérablement adouci. Il n'a plus rien à voir avec la moiteur chaude et palpable de la première séance d'entraînement, jeudi. La deuxième, la plus importante, est la présence à l'entraînement collectif de Raphaël Varane, qui confirme les déclarations de Didier Deschamps au micro de TF1 plus tôt dans la journée : "Il sera disponible mardi" pour l'entrée en lice de la France à la Coupe du monde 2022, face à l'Australie.

Le défenseur n'a pas trop eu à se livrer au cours de cette séance très légère, au cours de laquelle il s'est échauffé, a participé à quelques circuits de passes et à un toro. Au moment où joueurs offensifs et défensifs se sont séparés, il a quitté le terrain avec d'autres coéquipiers, tranquillement. Avant cela, il n'a pas montré de signe de faiblesse physique. Il a été chambré comme les autres, après une passe beaucoup trop puissante.

Mbappé fait parcourir un frisson

Il n'a manqué qu'un seul joueur sur le pré, Eduardo Camavinga, qui venait pourtant de répondre à la presse, dans la salle attenante du stade. "Rien de grave" d'après le staff de l'équipe de France, mais dans ce contexte de forfaits en cascade (Kimpembe, Nkunku et Benzema), l'inquiétude est décuplée. Seul profil technique et créatif du petit contingent de milieux convoqués par Didier Deschamps, il est normalement plus qu'un remplaçant parmi d'autres.

Enfin, un frisson, puis un soupir, ont parcouru l'assemblée de journalistes présents au stade Jassim ben Hamad lorsque Kylian Mbappé a sauté en boîtant après une frappe manquée. Mais l'attaquant du PSG a repris sa marche comme si de rien était quelques secondes plus tard. Plus de peur que mal. Quelques minutes plus tôt, dans le même exercice de contrôle-frappe de l'extérieur de la surface, Jules Koundé a surpris son monde, en envoyant des missiles du pied gauche sous la barre. Pas de quoi postuler pour être le remplaçant de Karim Benzema face à l'Australie.