ATP Finals : Novak Djokovic s'adjuge un sixième Masters et égale Roger Federer

En finale, le Serbe a dominé Casper Ruud (7-5, 6-3), dimanche à Turin (Italie), pour décrocher son premier Masters depuis 2015.

La maître s'appelle Novak Djokovic. Le Serbe a remporté le Masters, dimanche 20 novembre à Turin (Italie), grâce à sa victoire en finale face à Casper Ruud (7-5, 6-3). Fort de sa sixième couronne, il égale Roger Federer au sommet du palmarès des ATP Finals, sept ans après son dernier sacre dans le tournoi des Maîtres. Il conclut sur une bonne note une saison 2022 agitée.

Face au Norvégien de 23 ans, novice à ce niveau, le huitième joueur mondial n'a pas eu à forcer sa nature, autoritaire face aux balles lentes et arrondies de son adversaire. Il n'a enregistré, à son encontre, aucune balle de break dans la rencontre.

Djoko a pris le service de Casper Ruud au meilleur moment, pour empocher une première manche un peu plus accrochée (7-5, 53 minutes) que la suivante. Dans le second set, Nole a breaké en patron pour mener 3-1. Derrière, il a poursuivi sur le même rythme pour conclure la partie sur sa mise en jeu.

Il termine sa saison 2022 de manière plus réjouissante qu'elle n'avait commencée. En janvier, à cause de son statut vaccinal, le Serbe n'avait pas été autorisé à participer à l'Open d'Australie. Au final, il n'a joué que 12 tournois cette année pour cinq titres, dont Wimbledon et le Masters 1000 de Rome. Son regard est désormais tourné vers Melbourne, où il retrouvera les courts du premier tournoi du Grand Chelem de l'année 2023.