Le PSG champion de France, pas de Grand Chelem pour les Bleues, Rafael Nadal rassurant... Le récap sport du week-end

Le PSG sacré grâce à la défaite de Monaco, la conclusion du Six nations féminin et la retraite d'Alizé Cornet : retour sur l'actualité sportive du week-end.

Dimanche heureux pour les Parisiens, malheureux pour les Parisiennes. Alors que les joueurs du PSG ont été sacrés champions de France pour la 12e fois de l'histoire du club, dimanche 28 avril, les joueuses du club de la capitale ont été éliminées en demi-finale de la Ligue des champions par les Lyonnaises. Comme elles, les Bleues du rugby ont connu une nouvelle désillusion avec leur défaite en "finale" du Tournoi des six nations, samedi. Vous n'avez pas suivi les résultats du week-end ? Franceinfo: sport vous résume l'actualité sportive de ces derniers jours.

Ligue 1 : Paris sacré, Brest historique

Les Parisiens, tenus en échec par Le Havre (3-3), n'auront pas réussi à être titrés devant leur public samedi, mais ils ont été sacrés quand même, à trois journées de la fin du championnat, depuis leur canapé, grâce à la défaite de Monaco dimanche à Lyon (3-2). Il s'agit du 12e sacre de champion de France du PSG, le dixième de l'ère qatarie.

Moins attendue en début de saison, la place européenne de Brest. Les Bretons sont assurés de disputer une coupe d'Europe la saison prochaine grâce à leur victoire dans un derby fou contre Rennes (5-4), dimanche. Longtemps dauphins du PSG, les Brestois ont été dépassés par Monaco au classement, mais les "Pirates" connaîtront tout de même la première campagne européenne de leur histoire et sont, à trois journées de la fin, en position de disputer la plus belle des coupes d'Europe, la Ligue des champions.

Ligue des champions : une troisième finale Barcelone-Lyon

C'est une affiche que l'on commence à connaître : le 25 mai, à Bilbao, Barcelone et Lyon se croiseront en finale de la Ligue des champions pour la troisième fois, après les rencontres de 2019 et de 2022. Le Barça s'est d'abord qualifié samedi, en venant à bout de Chelsea. Défaites au match aller sur un but d'Erin Cuthbert (0-1), les Catalanes ont renversé le score cumulé à Stamford Bridge et validé leur billet pour la finale (2-0).

11 - Lyon va disputer sa 11e finale de Ligue des Champions féminine en 17 participations, soit 5 de plus que toute autre équipe dans la compétition. Vertigineux. #PSGOL pic.twitter.com/fMWKvMsa22 — OptaJean (@OptaJean) April 28, 2024

La seconde demi-finale opposait dimanche deux clubs français, Paris et Lyon, avec un avantage pour le deuxième, vainqueur du match aller après six minutes explosives (3-2). Au Parc des Princes, l'OL a frappé fort d'entrée avec un but de Selma Bacha dès la troisième minute. Au final, c'est sur un score de 2 à 1, 5-3 en score cumulé, que les Lyonnaises ont validé leur onzième finale de C1.

Six nations : les Anglaises trop fortes

Trébucher sur la dernière marche, c'est une habitude pour les joueuses du XV de France, battues par les Anglaises (42-21) pour le dernier match du Tournoi des six nations, samedi. Une treizième défaite consécutive contre la meilleure équipe mondiale, qui décroche un sixième Grand Chelem d'affilée. Le suspense a duré seulement douze minutes, le temps pour les Anglaises de marquer deux essais (six au total, contre trois).

Journée 5 : le résumé de France - Angleterre (2024)

Une belle édition, néanmoins, pour les Bleues, qui ont remporté quatre matchs et attiré un public nombreux dans les stades. Les 28 023 spectateurs réunis à Bordeaux pour le Crunch constituent un nouveau record pour un match de rugby féminin dans l'Hexagone.

Tennis : Alizé Cornet va partir, Rafael Nadal amorce son retour

L'une va participer à son 20e et dernier Roland-Garros, l'autre ne sait pas encore s'il pourra s'aligner pour une 19e fois. Alizé Cornet a annoncé qu'elle foulerait la terre battue parisienne pour la dernière fois, à 34 ans. "Je prendrai ma retraite dans la foulée", a annoncé sur Canal+ l'ancienne numéro 11 mondiale, qui détient le record de tournois du Grand Chelem joués d'affilée (68 depuis 2007).

Pour CANAL+, @RafaelNadal rend un magnifique hommage à @alizecornet après l'annonce de sa fin de carrière 😍 pic.twitter.com/oeXTjKT9t9 — CANAL+ Sport (@CanalplusSport) April 27, 2024

Rafael Nadal, lui, se remet doucement en route. Au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid, il a signé une victoire convaincante face à l'Australien Alex de Minaur (7-5, 6-1), qui l'avait battu une semaine plus tôt à Barcelone. "Mon corps a tenu bon", a soufflé l'Espagnol, satisfait d'avoir "maintenu un niveau de jeu correct pendant deux heures". Un nouveau test l'attend, lundi, contre l'Argentin Pedro Cachin (91e mondial).

Judo : la revanche d'Audrey Tcheuméo

Une douce revanche. Audrey Tcheuméo a remporté l'or aux Championnats d'Europe, samedi, dans la catégorie des moins de 78 kilos. Le cinquième sacre de sa carrière et un pansement sur une blessure vive puisque la double médaillée olympique n'a pas été sélectionnée pour les Jeux de Paris par la fédération française, qui lui a préféré Madeleine Malonga. "Le passé est passé, maintenant on va de l'avant", a réagi la Bondynoise. La France va rentrer de Zagreb avec six médailles en individuel.

Les deux athlètes de la délégation qui participeront aux JO ont vécu des émotions opposées : Joan-Benjamin Gaba (-73 kg) a remporté sa toute première médaille internationale, le bronze, tandis qu' Alpha Djalo (-81 kg) a été sorti dès le deuxième tour. Enfin, l'équipe de France a bouclé la compétition en étant sacrée championne d'Europe par équipes mixtes.