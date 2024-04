Tennis : Alizé Cornet prendra sa retraite après Roland-Garros

Son 69e tournoi du Grand Chelem consécutif, et le dernier. L'extraordinaire record d'Alizé Cornet prendra fin après Roland-Garros, puisque la joueuse française a annoncé sa retraite, samedi 27 avril, dans l'émission Canal Sport Club, sur Canal+. Victorieuse de six tournois sur le circuit principal durant sa carrière longue de 20 ans, elle est également restée plus de onze années consécutives dans le top 100 mondial, entre avril 2012 et octobre 2023.

Gênée par des pépins physiques en 2023, elle avait également décidé de ne pas participer à la tournée asiatique en fin de saison dernière, pour rester "fidèle à (ses) convictions", en faisant référence à l'affaire Peng Shuai, une ex-joueuse chinoise qui a mystérieusement disparu après avoir accusé un dirigeant chinois d'agression sexuelle.

Un quart de finale en Grand Chelem

Ce boycott a eu pour conséquence sa sortie du top 100, qui l'oblige à participer plus régulièrement aux qualifications des tournois, ou à demander des wild-cards. "Si je n'arrive pas à remonter, ça poussera vers la sortie. Je n'ai plus l'âge et plus l'envie de repartir dans les qualifs à chaque fois", confiait-elle au journal L'Equipe avant l'Open d'Australie 2024.

C'est à Melbourne que la Française a réalisé son meilleur parcours en tournoi du Grand Chelem, avec un quart de finale atteint en 2022 contre l'Américaine Danielle Collins. A Roland-Garros, qu'elle a remporté en juniors en 2007, elle n'a atteint que deux fois les huitièmes de finale, en 2015 et 2017. Malgré des résultats mitigés dans les tournois majeurs, elle a flirté avec le top 10 mondial en début d'année 2009, avec une onzième place mondiale, son meilleur classement en carrière. A 34 ans, elle disputera son 20e Roland-Garros, où elle devrait bénéficier d'une wild-card pour le tableau principal.