La sortie de Serena Williams, le show Ciryl Gane à Paris, Verstappen maître en son royaume... Ce qu'il faut retenir du week-end de sport

Ce premier week-end de septembre a été marqué par la première historique de l'UFC en France avec le combat de Ciryl Gane mais aussi par le rebond des Bleus à l'Eurobasket et le possible adieu de Serena Williams.

(JULIEN DE ROSA / AFP - ASSOCIATED PRESS - Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP)

Ce premier week-end du mois de septembre a été particulièrement chargé en actualité sportive. Entre la probable dernière apparition de Serena Williams sur un court de tennis à la reprise du Top 14, en passant par l'Eurobasket ou encore la Ligue 1 où le PSG et Marseille caracolent en tête, il fallait avoir les yeux partout pour ne rien manquer. Heureusement pour vous, Franceinfo: sport vous offre une session de rattrapage du week-end de sport.

La dernière de Serena Williams ?

Elle avait annoncé en août que "le compte à rebours était lancé", sous-entendant qu'elle prendrait sa retraite à l'US Open 2022. Serena Williams avait retardé l'échéance en passant les deux premiers tours, mais a quitté le tournoi new-yorkais dans la nuit de vendredi à samedi. L'Américaine aux 23 titres en Grand Chelem a été battue par l'Australienne Alja Tomljanovic au terme d'un match de plus de trois heures (7-5, 6-7 [4], 6-1).

Celle qui va fêter ses 41 ans fin septembre a fondu en larmes lors de son interview sur le court. Tout dans son attitude et sa manière d'accepter les hommages donne l'impression qu'elle tirait sa révérence, mais un doute subsiste. En conférence de presse, il lui a été demandé si elle comptait revenir sur sa décision d'arrêter prochainement sa carrière, ce à quoi elle a énigmatiquement répondu : "Je ne pense pas, mais on ne sait jamais (...). J'ai toujours aimé l'Australie, a-t-elle glissé, sourire en coin. Je ne sais toujours pas si c'était mon dernier moment ou pas. Il est clair que je suis toujours capable [de jouer]. Mais il y a plein d'autres choses... Je suis prête à être une mère, à explorer une autre version de Serena et je veux profiter de la vie tant que je peux encore marcher".

Ciryl Gane au rendez-vous à l'UFC Paris

C'était l'événement sportif du week-end en région parisienne. L'AccorArena a accueilli le premier événement majeur de MMA en France, deux ans après la légalisation de la discipline. L'UFC Paris a offert plusieurs combats aux 16 000 spectateurs qui ont fait le déplacement. Celui du Français Ciryl Gane, n°1 mondial des poids lourds, était le plus attendu.

Bousculé dans la deuxième reprise, ce dernier a terrassé l'Australien Tai Tuivasa en le mettant K.O au troisième round pour aller chercher une victoire importante. Une victoire qui peut lui offrir une occasion de défier à nouveau Francis Ngannou, l'actuel détenteur de la ceinture de champion du monde de la catégorie.

CIRYL A RÉUSSI À LA MAISON @ciryl_gane s'impose devant plus de 16000 Français dans l'@Accord_Arena #UFCParis pic.twitter.com/KIaBZy3aad — UFC France (@UFCFRA) September 3, 2022

La Rochelle s'offre le premier choc de la saison de Top 14

Le rugby a repris ses droits samedi. Quelle meilleure affiche pour débuter la saison de Top 14 qu'un choc entre le champion d'Europe, La Rochelle, et le champion de France, Montpellier ? Ce sont les Maritimes, vainqueurs de la dernière Champions Cup, qui en sont sortis victorieux, à la maison, des détenteurs du Bouclier de Brennus (26-22). Tout a basculé sur un essai de pénalité à la 78e minute alors que le MHR était en tête.

Dans les autres rencontres de cette première journée, le Lou s'est imposé à Brive (31-27) et Toulon a gagné devant Bayonne (40-25). Le Racing 92 a bataillé mais a battu Castres à domicile (25-19). L'autre club de la capitale, le Stade français, a renversé Clermont (24-18). Enfin Pau s'est imposé d'une courte marge à domicile contre Perpignan (16-14).

La France rebondit à l'Eurobasket

Après une entrée en lice ratée, face à l'Allemagne jeudi (76-63), les Bleus ont relevé la tête contre la Lituanie samedi (77-73). Face aux coéquipiers de Domantas Sabonis et Jonas Valanciunas, les joueurs de Vincent Collet ont rendu une bien meilleure copie. Auteur de 27 points, Evan Fournier a laissé derrière lui ses récentes prestations pour assumer son rôle de leader, d'autant plus important avec les absences de Nicolas Batum et Nando de Colo.

L’équipe de France remporte son combatface à la Lituanie (77-73) et se relance dans la compétition.



Rendez-vous demain pour France - Hongrie sur CANAL+ Sport 360



@EuroBasket @FRABasketball@CanalplusSport pic.twitter.com/cEj44AGy89 — CANAL+ Basket (@CanalplusBasket) September 3, 2022

"J’espère qu’on est bien lancés dans cette compétition", a réagi l'arrière des New York Knicks au micro de Canal+. Ils l'ont prouvé dès le lendemain en enchaînant un second succès contre la Hongrie (78-74). Inconstante, l'équipe de France s'est fait peur jusqu'au bout, avant qu'Evan Fournier ne valide la victoire aux lancers-francs à neuf secondes du gong. Rudy Gobert en a notamment profité pour reprendre confiance en attaque (15 points et 9 rebonds). Prochaine échéance mardi (14h30), face à la Bosnie-Herzégovine.

Verstappen intouchable à domicile

Devant la marée orange qui a envahi le circuit de Zandvoort, dimanche, le local de l'étape n'a pas déçu. Max Verstappen a remporté le Grand Prix des Pays-Bas - pour le plus grand plaisir des 105 000 spectateurs acquis à sa cause - en devançant George Russell (Mercedes) et Charles Leclerc (Ferrari). Grâce à sa quatrième victoire consécutive, le pilote Red Bull accroît son avance au championnat du monde où il compte désormais 109 points sur son dauphin, Charles Leclerc.

Parti en pole position, Mad Max n'a quitté les avants-postes qu'au jeu des arrêts au stand. Hormis cela, il n'a jamais été réellement inquiété, même lorsque la voiture de sécurité a redonné un semblant de suspense à quinze tours de l'arrivée. Placé dans les échappements de Lewis Hamilton à la relance de course, Max Verstappen a tout de suite dépassé le Britannique pour reprendre la tête et filer vers son trentième succès en carrière.

Le PSG et Marseille continuent sur leur lancée

Trois buts, voici le nouveau tarif du PSG. Après les cinq buts inscrits lors des deux premières journées de Ligue 1 puis le carton à Lille (7-1), le PSG vient d'enchaîner une deuxième victoire consécutive sur le score de 3-0. Tout comme Toulouse, mercredi, c'est cette fois-ci Nantes qui en a fait les frais, samedi soir, plombé par un carton rouge et le doublé de Kylian Mbappé.

Avec 16 points, le PSG est leader de Ligue 1, à égalité de points avec l'Olympique de Marseille. L'OM s'est imposé à Auxerre (2-0) et demeure toujours invaincu en championnat. C'est également le cas de Lyon, large vainqueur d'Angers (5-0), et de Lens, accroché à Reims (1-1). En bas de tableau, Strasbourg, Ajaccio et Angers sont toujours en quête de leur première victoire de la saison.

Remco Evenepoel menacé par Primoz Roglic

Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) a montré ses premiers signes de faiblesses sur le Tour d'Espagne. Et plutôt deux fois qu'une. Alors qu'il comptait, vendredi, 2'41'' d'avance au classement général sur son dauphin Primoz Roglic (Jumbo-Visma), le maillot rouge a vu son écart fondre pendant le week-end.

Samedi, lors de la 14e étape, le Belge a d'abord concédé 48 secondes au Slovène qui a en plus empoché quatre secondes de bonification au sommet de la Sierra de La Pandera. Rebelote dimanche à la Sierra Nevada, où le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl a laissé filer quinze secondes supplémentaires. Alors qu'il reste encore six étapes, Remco Evenepoel devra conserver sa minute trente-quatre d'avance pour empêcher Primoz Roglic de ravir une quatrième Vuelta consécutive.