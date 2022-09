Ligue 1 : avant d'affronter la Juventus Turin, le PSG fait le plein de confiance face à Nantes

À trois jours de la réception de la Juventus Turin en Ligue des champions, le PSG assure en Ligue 1. Invaincus depuis le début de la saison, les Parisiens ont dominé le FC Nantes à la Beaujoire (0-3), samedi 3 septembre, sans difficulté, surtout après l’expulsion de Fabio. Christophe Galtier a dû gérer les états de forme de ses joueurs, en plaçant Neymar sur le banc au début de la rencontre, et en remplaçant Mbappé à l’heure de jeu. Grâce à ce succès, le PSG reprend la tête du classement de la Ligue 1, à égalité de points avec Marseille.

Battu 4 à 0 lors du Trophée des champions en début de saison, le FC Nantes avait sans doute envie de ne pas subir la même domination parisienne en championnat. Désinhibés, les hommes d’Antoine Kombouaré l’ont montré en multipliant les occasions dès le premier quart d’heure. Mais alors que Moutoussamy et Fabio ont vu leurs tentatives passer à côté du cadre, Kylian Mbappé a connu, lui, plus d’efficacité pour tromper Alban Lafont après 18 minutes, bien servi par Lionel Messi.

La connexion Messi-Mbappé encore décisive

L’Argentin, très en jambes depuis le début de la saison, a délivré samedi soir ses 19e et 20e passes décisives en Ligue 1, en 32 rencontres disputées depuis son arrivée. Toutes les deux adressées à Mbappé, elles symbolisent la bonne connexion entre les deux stars sur le terrain. Les deux joueurs, qui parvenaient déjà à se trouver à 11 contre 11, ont profité d’autant plus de la supériorité numérique parisienne après l’expulsion de Fabio pour un tacle haut sur Vitinha, sorti blessé.

Alors que les Nantais avaient réussi à bousculer un peu les Parisiens en début de partie, ce carton rouge a changé la physionomie de la rencontre. Le PSG a davantage mis le pied sur le ballon, s’offrant des séquences de passes à dix dans le camp nantais, pendant que les Canaris éprouvaient beaucoup de difficultés à sortir de leur camp pour porter le danger sur le but de Gianluigi Donnarumma. Mbappé en a donc profité pour doubler la mise (54e), puis Nuno Mendes a inscrit son premier but sous les couleurs parisiennes (68e).

Les organismes parisiens ménagés avant la C1

"Paris était trop fort aujourd’hui. On a fait une bonne entame mais le fait d’être réduit à dix nous a donné un handicap terrible. C’est dommage, je pense que ça tue un petit peu le match, a réagi Samuel Moutoussamy au micro de Canal+ à l’issue de la rencontre. "On avait envie de bien faire pour nous mettre en confiance avant la coupe d’Europe. C’est un peu difficile mais on va se reconcentrer rapidement". Les Nantais affronteront en effet l’Olympiakos, jeudi, en Ligue Europa, et la coupe d’Europe était également dans les têtes parisiennes samedi soir.

Christophe Galtier a tenté de partager au mieux le temps de jeu entre ses joueurs. "C’est un bon résultat, je nous ai trouvés très sérieux et évidemment, le fait de jouer à 11 contre 10, ça sollicite moins les organismes, donc ça m’a permis de faire des rotations importantes. C’est bien sur un plan physique", a-t-il expliqué au micro de Canal+. En revanche, l’entraîneur parisien devra certainement se passer d’une pièce maîtresse au milieu de terrain, puisque Vitinha souffre d’un coup au niveau de la rotule.