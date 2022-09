DIRECT. Nantes-PSG : les Canaris veulent leur revanche... Suivez l'affiche de la sixième journée de Ligue 1

Avant d'entamer leur campagne européenne, le FC Nantes et le Paris Saint-Germain s'opposent samedi, lors de la sixième journée de Ligue 1.

Un choc avant l'Europe. Une ultime répétition pour faire le plein de confiance. Le FC Nantes accueille le Paris-Saint-Germain, samedi 3 septembre à 21h au stade de la Beaujoire, pour le compte de la sixième journée de Ligue 1.

Ce sont les retrouvailles entre Antoine Kombouaré et Christophe Galtier. Le 7 mai dernier, les deux entraîneurs s'affrontaient en finale de la Coupe de France. Le Nantes du Kanak dominait alors le Nice du Marseillais (1-0). Depuis, Galtier a changé de banc pour rejoindre le PSG et son impressionnante armada, invaincue depuis le début de la saison et facile vainqueure de Nantes lors du Trophée des champions (4-0). Pour lui, c'est l'occasion de préparer au mieux la venue de la Juventus Turin au Parc des Princes mardi, pour la 1re journée de Ligue des champions. Les enjeux sont similaires pour le FCN, qui retrouve l'Europe dix-huit ans après sa dernière campagne, avec la réception de l'Olympiakos jeudi, en Ligue Europa.