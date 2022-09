US Open 2022 : éliminée au 3e tour, Serena Williams a probablement disputé le dernier match de sa carrière

Moins d'un mois après avoir annoncé que "le compte à rebours avait commencé", sous-entendant l'imminence de sa retraite sportive, Serena Williams a sans doute mis un point final à 25 années de carrière. Battue par l'Australienne Alja Tomljanovic au 3e tour de l'US Open au terme d'un match de plus de trois heures vendredi 2 septembre (7-5, 6-7 [4], 6-1), l'Américaine a salué la foule et fondu en larmes en interview sur le court.

"I wouldn't be Serena if there wasn't Venus."@serenawilliams@Venuseswilliams pic.twitter.com/C7RZXcf23E