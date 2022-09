Ligue 1 : le Losc se relance, Lens accroché, Ajaccio et Strasbourg n'y arrivent toujours pas... Ce qu’il faut retenir des matchs de dimanche

Double ration de Ligue 1 cette semaine. Après la cinquième journée, disputée mercredi, les acteurs du championnat ont remis le couvert, dimanche 4 septembre, pour disputer la suite et la fin de la sixième journée. La veille, Marseille, Lyon et Paris se sont imposés. Ils ont été imités par Lille, Lorient et Clermont dimanche. Dans les autres rencontres du multiplex de 15 heures, Reims et Lens, ainsi que Brest et Strasbourg, se sont quittés dos à dos.

David et Cabella permettent au Losc de retrouver le chemin du succès

Inconstants depuis le début de saison et défaits par Nice mercredi, les Dogues se sont relancés à Montpellier (1-3). Les Nordistes en profitent pour doubler leur adversaire du jour au classement, grâce notamment à une belle prestation de l’ancien Montpelliérain, Remy Cabella, double passeur décisif pour Jonathan David puis Angel Gomes. Avant cela, les Héraultais avaient ouvert le score contre le cours du jeu grâce à Elye Wahi, mais l’expulsion de Valère Germain, juste avant la mi-temps, a bénéficié aux Lillois, pour qui Jonathan David a scellé la victoire avec un doublé.

Ajaccio et Strasbourg ne décollent toujours pas

Avec un seul point au compteur, Ajaccio est bon dernier de Ligue 1. Opposés à Lorient dimanche, les Corses ont tenu le ballon (58% de possession de balle), mais ne se sont pas montrés assez dangereux (0-1). Avec seulement trois tirs cadrés sur 16 tentés, l’attaque ajaccienne continue d’inquiéter alors qu’elle n’a inscrit que trois buts en six matchs. Plus réalistes, les Lorientais repartent de l’île de Beauté avec les trois points, acquis grâce à un but de Dango Ouattara.

Comme Ajaccio, Strasbourg n’a toujours pas trouvé le chemin du succès cette saison. Les Alsaciens ont concédé un quatrième match nul, sur la pelouse de Brest (1-1). Mais ils pourront se satisfaire du point obtenu, après avoir joué une heure en infériorité numérique en raison de l’expulsion de Sanjin Prcic. Les Brestois, en revanche, peuvent nourrir des regrets alors qu’ils avaient ouvert le score par Pierre Lees-Melou dès la 6e minute.

La gâchette Balogun permet à Reims d’accrocher Lens

Alors que le Stade de Reims a perdu sa pépite, Hugo Ekitike (transféré au PSG), cet été, le club champenois a rapidement trouvé son successeur avec le jeune Anglais Folarin Balogun. Prêté par Arsenal, l’avant-centre de 21 ans a signé, dimanche, son cinquième but en six journées de Ligue 1, contre Lens (1-1).

Les Rémois ont notamment profité de leur supériorité numérique après l’expulsion de Deiver Machado (67e) pour ouvrir le score. Mais ils pourront regretter d’avoir encaissé l’égalisation de Loïs Openda en fin de rencontre (83e), qui les prive d’une deuxième victoire consécutive. Les Lensois restent invaincus avec deux matchs nuls et quatre victoires.

Trois défaites en une semaine, l'addition est salée pour Toulouse

Enthousiasmant en début de saison, les Toulousains semblent marquer le pas. Après une défaite à Nantes le week-end dernier et une autre contre le PSG mercredi, les Violets concèdent un nouveau revers, contre Clermont cette fois (2-0). Face à une défense auvergnate bien organisée, le TéFéCé s’est procuré moins d’occasions que sur ses matchs précédents. Les Clermontois s’offrent une place dans le top 10 grâce à des buts de Maxime Gonalons et de Muhammed Cham.

Les résultats complets de la 6e journée :

Auxerre 0-2 Marseille

Lyon 5-0 Angers

Nantes 0-3 Paris

Montpellier 1-3 Lille

Reims 1-1 Lens

Brest 1-1 Strasbourg

Ajaccio 0-1 Lorient

Clermont 1-0 Toulouse

Troyes - Rennes, à 17h05

Nice - Monaco, à 20h45