Eurobasket 2022 : l'équipe de France enchaîne mais se fait peur contre la Hongrie

Après la réaction, voici la confirmation, mais elle fut laborieuse. Au lendemain de sa première victoire dans la compétition contre la Lituanie (77-73), l’équipe de France a enchaîné en s’imposant face à la Hongrie (78-74), dimanche 4 septembre, pour la troisième journée de la phase de poules de l'Eurobasket. Grâce à ce deuxième succès, les Bleus ont fait un grand pas vers la qualification en huitièmes de finale.

Si la victoire soulage les hommes de Vincent Collet au niveau comptable et psychologique, elle n’a cependant pas répondu à toutes les interrogations sur cette équipe tricolore dont on ne connaît pas réellement le potentiel. Sa rencontre en dents de scie l’a encore prouvé puisqu’elle n’a jamais su se mettre définitivement à l’abri. Il a fallu deux derniers lancers-francs d’Evan Fournier à neuf secondes du terme pour valider ce succès.

Un jeu collectif retrouvé par intermittence

La bonne nouvelle, c’est que les Bleus ont retrouvé un jeu collectif séduisant. La mauvaise, ils l’ont montré de manière beaucoup trop parcimonieuse (20 ballons perdus). Contrairement à leur deux rencontres précédentes, les Français ont pourtant démarré du bon pied. Ils ont créé un premier écart conséquent (19-5, 7e) grâce à un partage intelligent du ballon (sept passes décisives sur les sept premiers paniers) et un jeu intérieur efficace. La France a insisté dans ce secteur en servant abondamment Guerschon Yabusele (9 points dans le premier quart-temps, 17 au total) et Rudy Gobert (15 points et 9 rebonds).

Auparavant en difficulté offensivement depuis le début de la compétition, le nouveau pivot des Minnesota Timberwolves a encore été efficace au retour des vestiaires pour creuser un nouvel écart, relayé par Evan Fournier (65-50, 29e), auteur de 12 points. Leader offensif et capitaine de cette équipe, l’arrière s’est réveillé en seconde période après avoir passé l’intégralité du deuxième quart-temps sur le banc.

Car Vincent Collet a ouvert son banc en grand. Les douze joueurs ont foulé le parquet pour la première fois de la compétition et c’est justement quand le sélectionneur est entré dans les rotations que les Hongrois sont revenus au score (40-39, 20e). Portés par leur star Adam Hanga (18 points), ils ont bousculé jusqu’au bout les Français qui ont cru s’offrir un dernier quart-temps à l’abri (67-53 à la fin du troisième acte).

Poirier sort de sa boîte

La raison ? Des rotations aux fortunes diverses et, de fait, une équipe de France inconstante. Amath M’Baye (6 points en onze minutes) et Vincent Poirier (10 points et 5 rebonds) ont tiré leur épingle du jeu, comme Timothé Luwawu-Cabarrot (7 points), de manière irrégulière. Au contraire, Elie Okobo et Théo Maledon (2 points) peinent à trouver leur rythme dans cet Eurobasket. "On se met la pression tout seul, on n’arrive pas à jouer notre basket, a analysé Vincent Poirier au micro de Canal+ Sport 360. Heureusement, on se fait peur mais on s’en sort avec la victoire."

La France a désormais deux jours, avant d’affronter la Bosnie-Herzégovine mardi (14h30), pour corriger l’irrégularité chronique de cette sélection. Elle cherche toujours son match référence mais continue d’avancer malgré tout.