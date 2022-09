DIRECT. Eurobasket 2022 : l'équipe de France mène au score face à la Hongrie... Suivez le troisième match des Bleus

(ANN-DEE LAMOUR / CDP MEDIA via AFP)

L'équipe de France de basket a retrouvé le sourire. Les Bleus ont débloqué leur compteur victoire dans l'Euro en dominant au forceps la Lituanie samedi. Tout n'a pas été parfait, mais la manière était bien plus satisfaisante que lors de l'entrée en jeu manquée contre l'Allemagne. Pour les hommes de Vincent Collet, il s'agit désormais de confirmer ce dimanche contre la Hongrie.

Les Hongrois sont sur le papier l'un des adversaires les plus abordables du groupe B. La France avait notamment étrillé l'équipe magyare ces derniers mois en matchs de qualifications pour la Coupe du monde 2023 (54-78 à l'extérieur, 81-40 en Vendée le 4 juillet dernier). Attention toutefois à ne pas tomber dans l'excès de confiance. Evan Fournier et ses coéquipiers n'ont plus le droit à l'erreur pour espérer terminer en bonne position dans leur groupe.