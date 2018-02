JO d'hiver 2018 : déceptions pour la France, doublé historique pour Ledecka et un écureuil qui frôle la mort... Ce qu'il ne fallait pas rater cette nuit à Pyeongchang

Cette fameuse 16e médaille olympique, qui permettrait à la France de battre le record de Sotchi, n'est toujours pas autour du coup d'un athlète tricolore. Pourtant, il s'en est fallu de peu en ski alpin par équipes et en snowboard parallèle. Dans ces deux disciplines, les Bleus ont pris la place la plus frustrante, la quatrième. Si vous dormiez, voici ce que vous avez raté dans la nuit du vendredi 23 février au samedi 24 février à Pyeongchang (Corée du Sud).

Pour cette première épreuve par équipes de l'histoire des Jeux olympiques, la France s'avançait en favorite. Forte de son titre de champion du monde acquis à Saint-Moritz en 2017, elle ambitionnait au moins un podium. Mais le quatuor Adeline Baud-Mugnier, Tessa Worley, Alexis Pinturault et Clément Noël a échoué à la quatrième place, battu en finale par la médaille de bronze par la Norvège, privée de sa star Marcel Hirscher.

Pour Clément Noël, la frustration est immense après cette nouvelle quatrième place, deux jours après celle en slalom. "Cette 4e place est plus dure à digérer (...) J'ai pas été au niveau face à la Norvège, c'est frustrant", a-t-il reconnu après la course à L'Equipe.

En snowboard parallèle, le Français Sylvain Dufour avait à cœur de briller pour ces JO après ses échecs à Vancouver et à Sotchi. Eliminé en demi-finale par le futur champion olympique, le Suisse Nevin Galmarini, il a été dominé dans la finale pour la troisième place par le Slovène Zan Kosir. Malgré la déception, le snowboarder de 35 ans n'a pas caché son envie de poursuivre sa carrière, même jusqu'aux JO de Pékin en 2022. "Oui, pourquoi pas quatre (Jeux)?", a-t-il assuré à Francetv sport.

La Tchèque Ester Ledecka avait créé la surprise samedi 17 février en remportant le titre olympique du Super-G en ski alpin. Cette snowboardeuse avait devancé toutes les spécialistes et notamment la championne olympique de Sotchi, Anna Veith, d'un centième. "Je suis scotchée", avait réagi la star américaine Lindsey Vonn. Une semaine après ce sacre inattendu, Ester Ledecka a remporté une deuxième médaille d'or, cette fois dans sa discipline de prédilection, le snowboard parallèle.

Grande favorite de l'épreuve, elle a confirmé son statut en dominant notamment la tenante du titre en huitièmes de finale, la Suissesse Patrizia Kummer. En finale, elle a battu l'Allemande Selina Joerg. La skieuse/snowboardeuse tchèque de 22 ans devient la première athlète de l'histoire des JO à décrocher deux médailles d'or dans deux sports différents.

En dominant l'équipe de France pour la troisième place dans l'épreuve par équipes en ski alpin, la Norvège a remporté sa 38e médaille en Corée du Sud. Ce petit pays de 5 millions d'habitants a battu le record de breloques aux Jeux, détenu jusqu'ici par les Etats-Unis (37) depuis les Jeux de Vancouver (2010). Au Canada, les Américains avaient remporté neuf titres, 15 médailles d'argent et 13 de bronze. Au moment d'écrire ses lignes, la Norvège compte 13 médailles d'or, 14 d'argent et 11 de bronze.

