Chants homophobes sanctionnés par la Ligue : "Une sanction importante", mais "ce n'est pas suffisant", réagit Olivier Klein

"La ligue joue son rôle avec cette sanction", estime le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT.

"C'est une sanction importante", mais "bien évidemment, ce n'est pas suffisant, il faut continuer toutes les actions qui sont déjà menées de prévention, d'éducation, de lutte contre l'homophobie dans le sport et dans les stades", explique vendredi 6 octobre sur franceinfo Olivier Klein, le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, après l'annonce jeudi soir par la la commission de discipline de la Ligue de football professionnel de la suspension pour un match de quatre joueurs du PSG et la fermeture pour une rencontre de la tribune Auteuil, en réaction aux chants homophobes et injurieux entonnés lors de PSG-OM le 24 septembre dernier. "La ligue joue son rôle avec cette sanction", estime-t-il.

Olivier Klein salue également la position du club parisien face à cette sanction, se réjouissant que "le Paris Saint-Germain ne fasse pas appel de cette décision". Aux associations de lutte contre l'homophobie qui trouvent la sanction trop clémente, le délégué interministériel répond : "Je crois qu'il y a une responsabilité collective, celle des clubs, celle des référents supporters. Il y a là, de la part de la Ligue, un coup d'arrêt qui est marqué et j'espère que chacun entendra la gravité de ces chants, la manière dont ils peuvent être blessants, insupportables pour ceux qui les écoutent et pour l'image de ces clubs."