PSG-OM : quatre joueurs parisiens sanctionnés d'un match de suspension avec sursis suite aux chants injurieux

La commission de discipline de la LFP s'est réunie, jeudi, pour décider des sanctions pour Randal Kolo Muani, Layvin Kurzawa, Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi suite aux chants insultants à l'issue du Classique contre l'Olympique de Marseille.

Temps de lecture : 1 min

La commission de discipline a tranché. Suite aux chants injurieux entonnés au Parc des Princes le dimanche 25 septembre, lors du match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, quatre joueurs parisiens étaient dans le viseur de la Ligue de football professionnelle (LFP), qui se réunissait, jeudi 5 octobre.

Pour rappel, des supporters avaient entonné des chants homophobes, alors que de leur côté, des joueurs parisiens, Randal Kolo Muani, Layvin Kurzawa, Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi avaient repris des refrains insultants. Les quatre joueurs du PSG ont écopé d'un match de suspension avec sursis, car les propos ont été considérés injurieux mais pas discriminatoires selon la Ligue. La sanction prend effet à partir du mardi 10 octobre.

Pour ces faits, le PSG a été sanctionné par la fermeture de la tribune Auteuil pour un match ferme et un avec sursis. La tribune sera vide contre Strasbourg le 21 octobre.

Le PSG dénonce une "mesure excessive"

De son côté, le PSG "déplore que la commission de discipline ait décidé d'appliquer une sanction extraordinaire en prononçant la fermeture de la tribune Auteuil pour deux matchs dont un avec sursis. Le Club regrette que la commission ait fait le choix d’une mesure excessive et collective de nature à mettre à mal le travail de dialogue et de prévention engagé par le Club avec les acteurs associatifs, institutionnels et les supporters", a indiqué le club parisien jeudi dans un communiqué, précisant qu'il ne fera pas appel et qu'il "entend poursuivre le travail qu’il mène avec les acteurs engagés contre les discriminations pour faire évoluer les mentalités".