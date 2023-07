"C’est un coach qui communique beaucoup" : franceinfo était à la première de Luis Enrique sur le banc du PSG

À trois semaines de la reprise de la Ligue 1, le Paris-Saint-Germain a battu Le Havre 2-0, dans son nouveau centre d’entraînement à Poissy ce vendredi après-midi, pour son premier match de préparation. Ce rendez-vous marquait également la première de l’entraîneur Luis Enrique sur le banc du PSG. France Info y était.

La préparation du PSG s’accélère. À trois semaines de son premier match de son championnat contre Lorient, le week-end du 12-13 août, le club a entamé vendredi 21 juillet les matchs de préparation. Les Parisiens recevaient le promu havrais en fin d’après-midi dans son nouveau centre d’entraînement de Poissy, dans les Yvelines.

Une victoire 2-0 décrochée grâce à des buts en deuxième période d’Hugo Ekitike et de Kylian Mbappé, qui a repris l'entraînement lundi et a joué 25 minutes. L’effectif du PSG a beaucoup tourné et au total une vingtaine de joueurs ont pu participer à la rencontre, notamment les recrues dont : Marco Asensio, Lee Kang-In, Milan Skriniar ou encore le champion du monde français Lucas Hernandez.

Luis Enrique très présent sur son banc

Le match se jouait à huis clos. L’occasion de voir en action le nouvel entraîneur Luis Enrique, dont c’était la première sur le banc du PSG. Short noir et maillot blanc, aux couleurs du club, le technicien espagnol s'est retrouvé dès les premières secondes debout au bord de la ligne de touche. L’entraîneur n'a pas tenu en place et a enchaîné les allers-retours entre son banc et le bord du terrain. Luis Enrique n'a cessé d’encourager ses joueurs en donnant de la voix en espagnol, de faire des gestes et de donner des consignes. Très présent, il a également beaucoup échangé avec ses adjoints.

"C’est un coach qui communique beaucoup, confie à franceinfo Hugo Ekitike, qui parle aux joueurs, qui est derrière nous et qui nous pousse tout le temps à aller presser". "Il est présent", poursuit le buteur du jour, pour qui "c’est un coach assez offensif donc je pense que l’on va être attractif à voir jouer et c’est bien de travailler avec un grand coach comme ça. C’est un coach qui a gagné beaucoup de choses et a été un très bon joueur donc on va apprendre beaucoup avec lui et il va faire du bien à l’équipe".

Au sujet de la rencontre, Hugo Ekitike explique que "c’était un match pour retrouver nos jambes, c’est chose faite et c’est bien. On a essayé d’appliquer les consignes du coach". Le jeune attaquant et le reste du groupe vont s’envoler samedi 22 juillet pour le Japon afin de poursuivre leur préparation avant la reprise du championnat, en août.

À noter l’absence pour ce match du gardien italien, Gianluigi Donnarumma, victime la nuit dernière d’un cambriolage chez lui.