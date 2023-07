Ligue 1 : prolonger son contrat ou ouvrir la voie à un départ cet été... Quelles sont les meilleures options pour Kylian Mbappé et le PSG ?

Le président parisien Nasser Al-Khelaïli a posé un ultimatum à Kylian Mbappé, mercredi, au sujet de la prolongation de son contrat. L'attaquant français a "deux semaines maximum" pour se décider.

La balle est dans son camp. Après les déclarations limpides de Nasser Al-Khelaïfi lors de la présentation de son nouvel entraîneur Luis Enrique, mercredi 5 juillet, deux options semblent s'offrir à Kylian Mbappé : prolonger son contrat avec le PSG avant le 31 juillet, date butoir pour lever sa troisième année optionnelle, ou partir dès cet été vers de nouveaux horizons. Le président du Paris Saint-Germain a révélé attendre sa décision dans "maximum deux semaines."

Et si l'attaquant français ne répond pas à l'ultimatum établi par Nasser Al-Khelaïli ? Le dirigeant qatarien est clair : "S'il ne veut pas signer (la prolongation), la porte est ouverte, c'est une certitude. Aucun joueur n'est plus grand que le club." Dans deux semaines maximum, l'avenir de Kylian Mbappé devrait donc être fixé. Pour lui et pour le club de la capitale, quelles sont les meilleures options envisageables ? Contactés par franceinfo: sport, trois économistes du sport nous éclairent sur le sujet.

Nasser Al-Khelaïfi et le PSG font tapis

Jusqu'à présent, les négociations se sont déroulées en coulisses entre les deux parties. La pression mise sur le clan Mbappé a-t-elle rebattu les cartes ? Pour Mickael Terrien, "l'interview de Nasser Al-Khalaifi est vraiment intelligente." En fixant une date limite à Kylian Mbappé, le président parisien a voulu prouver "que l’institution est forte, éventuellement pousser à un départ en donnant l’impression que le PSG n’est pas totalement perdant", explique l'économiste du sport. Pour Nasser Al-Khalaifi, soit Kylian Mbappé part dès cet été et rapporte une somme considérable à Paris, soit il prolonge pour aider le club à atteindre ses objectifs.

"Kylian Mbappé aurait tout intérêt à rester un an de plus au PSG pour toucher une meilleure prime à la signature de son contrat avec un nouveau club l’an prochain." Mickael Terrien, économiste du sport À franceinfo: sport

Nasser Al-Khalaifi s'est ainsi dit "très choqué de savoir qu'il avait l'intention de partir gratuitement", visant subtilement l'image de l'attaquant français. "Le PSG a les pieds et les mains liés, donc sa seule carte à jouer est de viser l'image de Mbappé, pointe du doigt Mickael Terrien. Chez les grandes stars, il y a deux types de revenus : ceux liés au salaire et ceux liés au sponsoring, qui génèrent bien plus d’argent que le salaire en lui-même."

L'attaquant français "a bien compris que son image était une valeur marchande plus importante que sa qualité de joueur", reprend l'économiste du sport. Dans la gestion de ses réseaux sociaux et de sa communication, Kylian Mbappé fait en sorte de toujours garder le contrôle. Une tendance qui l'a parfois poussé à entrer directement en conflit avec le Paris Saint-Germain et avec l'équipe de France. "C'est en ça que la déclaration de Nasser Al-Khalaifi est bien jouée", note Mickael Terrien.

Kylian Mbappé garde les cartes en main

Malgré l'ultimatum lancé par Nasser Al-Khalaifi, le joueur de 24 ans reste en position de force. "Un transfert est une relation tripartite qui nécessite de mettre fin à un contrat, en l'occurrence entre Mbappé et le PSG, et à signer un contrat de transfert, entre le PSG et le club acquéreur, rappelle Christophe Lepetit. Si Kylian Mbappé ne souhaite pas partir cet été, le PSG ne pourra pas l'y contraindre juridiquement."

L'attaquant français a donc la main sur son avenir : il peut soit décider de prolonger ou de partir cet été, comme le souhaite le président parisien, soit décider de ne pas activer sa troisième année contractuelle et quitter le club libre la saison prochaine. Cette dernière option, inenvisageable pour Nasser Al-Khalaifi, reste pourtant une possibilité. "Quoi qu’il en soit, Mbappé a relativement les cartes en main aujourd'hui", affirme Christophe Lepetit.

Une révolution du marché des transferts ?

S'il est réputé pour avoir été le premier à briser de nombreux records sur un plan sportif, Kylian Mbappé pourrait, cette fois, se muer en pionnier d'une révolution du marché des transferts. "Si le meilleur joueur du monde va au bout de son contrat, peut choisir le club avec lequel il va s’engager libre et strictement négocier son salaire et les primes, ça casse très largement le marché des transferts, appuie Jean-Pascal Gayant. Il est en train d’inverser le système." Aux dépens des clubs, qui ont toujours eu le monopole du marché des transferts, les joueurs pourraient ainsi reprendre le contrôle, en allant au bout de leur contrat et négocier de meilleures primes à la signature.

L'enjeu est d'autant plus majeur pour Nasser Al-Khalaifi, président de l'ECA, l’association européenne des clubs. "Il est doublement en sueur, indique Jean-Pascal Gayant. D’une part, parce qu’il est en train de perdre le bras de fer avec Mbappé, mais en plus, parce qu'il essaye d’éviter la contagion pour l’ensemble des clubs." Le choix de Kylian Mbappé pourrait bousculer son propre futur, et même celui du football tout entier.