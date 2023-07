"Si Kylian Mbappé veut rester, il doit signer un nouveau contrat", prévient le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi

Le président du Paris Saint-Germain s'est exprimé au sujet de son attaquant star en conférence de presse, mercredi.

Nasser Al-Khelaïfi avait prévu son coup. À l'occasion de la conférence de presse de présentation de Luis Enrique, mercredi 5 juillet, le président du Paris Saint-Germain avait un message à faire passer au sujet de Kylian Mbappé. Une sortie tranchante qui fera certainement date dans ce feuilleton. Interrogé à propos d'une présence potentielle de la star du club en début de saison prochaine, le président du club n'a pas mâché ses mots au sujet d'une prolongation du natif de Bondy. "Si Kylian veut rester, et c'est ce que l'on veut, il doit signer un nouveau contrat. On ne peut pas laisser le meilleur joueur du monde partir gratuitement, c’est impossible."

Un sujet sur lequel est aussi intervenu Luis Enrique. Et l'Espagnol n'a pas caché que la situation n'était pas entièrement sous son contrôle. "Il peut arriver une foule de choses et ce sont des discussions que je vais garder privées. (...) On va essayer de monter le meilleur effectif possible." La situation est encore donc loin d'être réglée.