Mercato : qui est Kang-in Lee, la quatrième recrue du PSG ?

Le Sud-Coréen de 22 ans vient renforcer le secteur offensif parisien.

Le PSG poursuit sa mue. Après Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte, le Paris Saint-Germain tient sa quatrième recrue de l'été. Le Sud-Coréen Kang-in Lee s'est engagé pour cinq saisons, jusqu'au 30 juin 2028 avec le PSG, samedi 8 juillet. Encore méconnu du grand public, le joueur de 22 ans formé à Valence, vient consolider le secteur offensif parisien. Présentation de la nouvelle pépite du PSG.

Un début de carrière prometteur qui attend confirmation

C'est à Valence que la jeune pépite coréenne débarque à 10 ans et où il effectue toute sa formation. Le jeune espoir devient, à 17 ans, le plus jeune joueur étranger à faire ses débuts sous les couleurs valenciennes. La même année, lors du Mondial U20, il est la pièce maîtresse de la Corée du Sud qui se hisse jusqu’en finale. Avec 2 buts et 4 passes décisives, Kang-In Lee est élu meilleur joueur de la compétition.

Alors qu'il ne réussit pas à s’y imposer, l’espoir quitte libre son club formateur en 2021 pour rejoindre Majorque. Si sa première saison sur l’île des Baléares est décevante, cette année est celle de la révélation. Devenu titulaire indiscutable, il vient de signer sa meilleure saison en Liga avec 6 buts et 7 passes décisives. En sélection, il fait sa première apparition à 18 ans. Il participe à la Coupe du monde 2022 comme joker de luxe où il brille notamment face au Portugal dans le match décisif pour la qualification en huitièmes de finale.

Un milieu offensif technique et polyvalent

S’il a majoritairement été utilisé comme milieu offensif, le jeune Sud-Coréen peut aussi bien évoluer dans l’axe que sur les deux ailes. Ailier de formation, il a déjà joué en soutien à l’attaquant, en milieu relayeur, mais aussi comme piston. Avec son petit gabarit (1,73m), le joueur de 22 ans a attiré l’œil du PSG par son profil technique, son sens du sacrifice et sa capacité à répéter les efforts offensifs et défensifs. Le gaucher est surtout réputé pour ses dribbles tranchants et sa capacité d’élimination.

Au terme de cette saison, il devient le meilleur dribbleur du club en championnat depuis 13 ans avec 90 dribbles réalisés au total. À son égard, l’ancien gardien de Majorque (1998-2004) Leo Franco est élogieux. “Il a une habileté technique très rare. Et il a surtout énormément progressé devant le but. Il a une grosse marge de progression” analyse-t-il dans les colonnes du journal L'Équipe.

Au PSG, un statut probable de joker de luxe

Alors que le PSG a souvent été critiqué pour son manque de profondeur de banc, le club parisien va pouvoir le renforcer. Dans la hiérarchie, l’international Sud-coréen arrive après Neymar et Ascensio qui vient d’être recruté en attendant l’arrivée éventuelle d’autres recrues à ce poste.

Kang-in Lee aura notamment un rôle important à jouer comme joker de luxe ou si le Brésilien ou l’Espagnol venaient à se blesser. À moins qu'il ne parvienne à bousculer la hiérarchie ?