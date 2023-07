Mercato : qui est Manuel Ugarte, la troisième recrue du PSG ?

Le milieu de terrain s'est engagé avec le champion de France, vendredi.

Après Milan Skriniar et Marco Asensio, le Paris Saint-Germain tient sa troisième recrue de l'été. Manuel Ugarte s'est engagé avec le PSG, vendredi 7 juillet, pour un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2028. Encore méconnu du grand public, l'Uruguayen représente un investissement conséquent pour le club parisien, dont la clause libératoire, fixée par le Sporting était de 60 millions d'euros. Présentation du nouveau renfort dans l'entrejeu parisien.

Un international précoce

Avec Manuel Ugarte, le champion de France prépare l'avenir. Considéré de longue date comme l'un des joueurs les plus prometteurs d'Amérique du Sud à son poste, l'Uruguayen a été le plus jeune joueur de l'histoire à disputer un match dans le championnat de son pays, à seulement 15 ans et 9 mois. Aujourd'hui âgé de 22 ans, il n'a pas attendu longtemps pour se faire sa place en sélection. Le natif de Montevideo a été appelé pour la première fois en 2021 avec la Celeste, à tout juste 20 ans.

Remplaçant pendant la dernière Coupe du monde, il n'en reste pas moins un joueur déjà habitué au haut niveau. Il a joué 14 matchs de Coupe d'Europe (dont 10 en Ligue des champions) avec le club portugais du Sporting. Titulaire systématiquement en C1 cette saison, il a notamment croisé l'Olympique de Marseille en phase de groupes.

Le milieu de terrain Manuel Ugarte, au pressing sur le joueur de l'OM Amine Harit, en Ligue des champions, le 12 octobre 2022 (CARLOS COSTA / AFP)

Un chien de garde défensif

En arrachant Ugarte à la concurrence, le PSG a peut-être trouvé le joueur qu'il recherche depuis maintenant plusieurs saisons : un milieu de terrain à vocation défensive, vrai ratisseur de ballon. Cette saison, aucun autre joueur des sept grands championnats européens n'a remporté autant de duels en moyenne par rencontre (plus de 7,5).

Toujours présent, agressif, Ugarte est un harceleur hyperactif, constamment à la recherche de la récupération du ballon. Au point d'être fréquemment à la limite, puisqu'il est le joueur ayant commis le plus de fautes cette saison dans le championnat portugais, le deuxième en Ligue des champions (alors que le Sporting n'a disputé que six matchs).

Quand on dit que Ugarte est world-class en duels, ce n'est pas une exagération.



Il est vraiment injouable en 1 contre 1 au sol et est extrêmement pro-actif dans sa manière de défendre. Il harcèle le porteur de balle et va tout faire pour récupérer le ballon pic.twitter.com/Y1N7fXYkts — Data'Scout (@datascout_) May 25, 2023

Un complément à Marco Verratti

Depuis une dizaine d'années, et l'arrivée du talentueux Marco Verratti, le Paris Saint-Germain cherche un pendant à son milieu de terrain italien. Joueur de ballon tout en étant travailleur, le Transalpin s'épanouit encore davantage aux côtés d'un vrai "numéro 6". Comme Manuel Ugarte. L'Uruguayen a le profil sécurisant pour couvrir les prises de risque plus fréquentes dans la construction de Verratti. La nouvelle recrue parisienne est un dribbleur plus véloce qu'esthète, et ne s'aventure pas dans les 30 derniers mètres adverses. Ugarte est par ailleurs un passeur fiable par sa tendance à ne pas tenter de jouer vers l'avant. En 85 matchs disputés avec le Sporting, il n'a ainsi inscrit qu'un seul but et distribué trois passes décisives.

Reste à confirmer qu'il formera réellement cette paire avec Marco Verratti, alors que l'avenir du "petit hibou" parisien n'est pas encore pleinement garanti.