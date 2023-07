Ligue 1 : le PSG officialise l'arrivée du défenseur slovaque Milan Skriniar

Au lendemain de l'annonce de l'arrivée de Luis Enrique comme entraîneur, le club parisien tient un nouveau défenseur, jeudi.

Le PSG annonce sa première recrue. En fin de contrat avec l'Inter Milan, dont il était capitaine avant de se blesser longuement au dos et de refuser une prolongation, le défenseur slovaque Milan Skriniar a choisi de s'engager avec le champion de France, jeudi 6 juillet. C'est via une série de tweets et un communiqué, que le Paris Saint-Germain a officialisé sa première recrue estivale et de l'ère Luis Enrique.

Agé de 28 ans, il compte 60 sélections avec l'équipe de Slovaquie. Dans les tuyaux depuis le mois de janvier, cette venue est censée renforcer une défense parisienne qui s'est souvent montrée friable l'an dernier. Avec le départ de Sergio Ramos et la blessure longue durée de Presnel Kimpembe, victime d'une rupture du tendon d'Achille fin février, c'est un secteur en reconstruction dans lequel l'international débarque. "Je suis très heureux de faire partie de ce merveilleux club. Le PSG est l'un des clubs les plus forts au monde avec des joueurs de classe mondiale et des supporters fantastiques", a-t-il réagi dans le communiqué.

Le défenseur, formé au FK Žiar nad Hronom, a signé un bail de cinq saisons, lui qui sort d'un intermède italien de sept ans et demi, partagé entre la Sampdoria et l'Inter Milan. S'il s'est affirmé comme l'un des meilleurs défenseurs de Série A et même du monde, il arrive aujourd'hui dans la capitale avec de gros doutes entourant ses capacités physiques. Il n'a joué que 10 matchs en 2023.