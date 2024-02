Football : tentative d'extorsion, blessures, dopage... La chute de Paul Pogba en cinq dates

Est-ce la fin de la carrière de Paul Pogba au plus haut niveau ? A bientôt 31 ans (le 15 mars), le milieu de terrain a été suspendu quatre ans pour dopage, jeudi 29 février, pour son contrôle positif à la testostérone révélé en septembre 2023. Un nouvel épisode d'une longue descente aux enfers pour l'international français (91 sélections, 11 buts), perturbé par de nombreuses blessures et affaires extrasportives depuis son apogée lors du sacre des Bleus à la Coupe du monde 2018 en Russie. Depuis l'élimination de l'équipe de France en huitièmes de finale de l'Euro 2021 par la Suisse, le milieu de terrain n'a disputé que sept matchs avec les Bleus et 39 en clubs en deux ans et demi. Chronologie d'une chute.

3 août 2022 : ouverture d'une enquête pour tentative extorsion

A l'été 2022, Paul Pogba revient à la Juventus, club où il s'est révélé au plus haut niveau, après six ans de hauts et de bas à Manchester United. Moins d'un mois après son retour dans le Piémont, une enquête est ouverte le 3 août pour une "tentative d'extorsion en bande organisée" dont il aurait été victime. Les faits remontent au mois de mars 2021, lorsque cinq suspects – des amis d'enfance de Pogba – l'attirent dans un appartement de Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne) pour tenter d'obtenir 13 millions d'euros.

Son grand frère Mathias Pogba est accusé de diligenter le commando et le menace de nouveau sur les réseaux sociaux un an et demi plus tard, lorsque l'affaire éclate médiatiquement. "C'était comme dans un film", indique alors Paul Pogba à la chaîne de télévision Al Jazeera. Son frère et quatre autres suspects sont placés en détention provisoire le 17 septembre 2022. Mathias Pogba est finalement libéré le 23 décembre.

28 février 2023 : un retour éphémère sur les terrains

Arrivé blessé à Turin, Paul Pogba traverse sa première saison comme un fantôme. Ses rechutes à répétition le privent de la Coupe du monde 2022, tant et si bien qu'il ne joue son premier match qu'en février 2023 face au Torino, sept mois après sa signature. Dans une saison galère pour la Juventus, le milieu de terrain pioche et rechute immédiatement : après son genou, ses adducteurs lâchent. A court de rythme, le Français cumule en tout et pour tout 161 minutes de jeu, réparties en 10 matchs. Avant de retourner à l'infirmerie, à cause de problèmes aux ischios.

11 septembre 2023 : son contrôle positif annoncé

Paul Pogba a à peine repris la compétition quand l'agence italienne antidpoage (Nado) annonce sa suspension à titre provisoire pour dopage. Des métabolites de testostérone ont en effet été découverts à la suite d'un contrôle antidopage pour un match face à l'Udinese, en août 2023... lors duquel Pogba n'est pas entré en jeu.

Ces produits dopants "jouent sur l'endurance, sur la force musculaire et sur le mental", indique alors sur franceinfo le médecin du sport Jean-Pierre de Mondenart. Son clan, par l'intermédiaire de son avocate Rafaela Pimenta, convoque une contre-expertise. L'entourage invoque des compléments alimentaires, prescrits par un médecin aux Etats-Unis pour expliquer la présence de testostérone.

7 décembre 2023 : quatre ans de suspension requis

Les résultats de l'échantillon B, utilisés pour la contre-expertise, sont dévoilés un mois plus tard. Ils confirment la présence de testostérone dans les analyses du joueur français. Suspendu à titre conservatoire, Paul Pogba est fixé une première fois le 7 décembre 2023 avec les réquisitions du parquet antidopage italien : quatre ans de suspension sont requis contre "La Pioche", soit la peine maximale prévue dans le Code mondial antidopage.

29 février 2024 : la suspension de quatre ans annoncée

Le 29 février 2024, le tribunal antidopage italien suit les réquisitions du parquet et suspend le joueur français pour une durée de quatre ans, annonce son club de la Juventus à l'AFP. Le milieu de terrain français annonce ensuite sa volonté de faire appel auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS), la plus haute juridiction sportive.