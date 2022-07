Mercato : Paul Pogba officiellement de retour à la Juventus pour quatre saisons

Paul Pogba est de retour dans le Piémont. Le milieu de terrain international français s'est engagé avec la Juventus pour une durée de quatre saisons, a annoncé le club italien lundi 11 juillet. A 29 ans, il était libre après la fin de son contrat le liant à Manchester United.

A quatre mois du début de la Coupe du monde et après six ans à Manchester, Paul Pogba est à la relance. Le joueur formé au Havre reste sur trois dernières saisons mitigées outre-Manche. Son passage chez les Red Devils a été fait de hauts et de bas. Parfois boudé par ses différents entraîneurs, il n'a remporté qu'une Ligue Europa et une Coupe de la Ligue, en 2017.

Avec Di Maria à la Juve

Avant de rallier Manchester, Pogba avait évolué quatre ans à la Juve (2012-2016). Il y avait remporté autant de Scudetti, et s'était imposé au sein d'un effectif XXL, aux côtés d'Andrea Pirlo ou Arturo Vidal. Pour ce second passage, il retrouvera Angel Di Maria, nouvelle recrue des Bianconeri. Ensemble, ils tenteront de relever une Vieille Dame, quatrième de Serie A l'an passé, loin du champion milanais.