Football : l'ex Parisien Angel Di Maria s'engage pour un an avec la Juventus

Enfin. Angel Di Maria a atterri à Turin jeudi soir, mettant un point final à de longues négociations. Parti libre du Paris-Saint Germain après une dernière saison compliquée, "El Fideo" devrait signer un contrat d'un an à la Juventus après avoir passé sa visite médicale vendredi matin. Un joli coup pour la Vieille Dame, qui récupère un top player gratuitement.

Di Maria has arrived to undergo his medical tests ahead of his move to Juventus. pic.twitter.com/1FaBxQjXDg