Qui est Mathias Pogba, le frère aîné de Paul Pogba, au cœur des accusations de "tentative d'extorsion" et de menaces

Le footballeur français Paul Pogba dénonce des "tentatives d'extorsion" et des menaces de la part de son entourage et notamment son grand frère Mathias Pogba. Selon les informations de franceinfo, une enquête est ouverte depuis le début du mois d'août.

Au cœur de cette affaire d'extorsion, il y a une guerre fratricide entre les frères Pogba. Le joueur de l'équipe de France Paul Pogba se dit victime d'une tentative d'extorsion de fonds par son entourage et notamment son frère ainé Mathias Pogba. L'international français accuse des proches d'avoir cherché à lui soutirer 13 millions d'euros. La justice a ouvert une enquête cet été.

Pourtant, Mathias Pogba, 32 ans, est jusqu'ici toujours apparu aux côtés de se son petit frère Paul. On retrouve des photos des deux frères posant avec la Coupe du monde en 2018, en Russie. Mathias a également suivi Paul pendant l'Euro 2021 où il a assisté a presque tous les matchs des Bleus en tribune. Et Mathias s'est souvent exprimé sur la carrière de son petit frère, disant rêver qu'il joue un jour au Real Madrid. Le champion du monde a plutôt quitté Manchester United pour retourner à la Juventus Turin cet été.

Paul Pogba (2e en partant de la droite) célèbre sa victoire en finale de la Coupe du monde, le 15 juillet 2018, entouré de sa famlille et notamment son frère aîné Mathias (à droite) (ADRIAN DENNIS / AFP)

Dans la famille Pogba, les trois frères sont footballeurs. Les deux aînés, Mathias et Florentin, sont jumeaux, ils sont nés en 1990 à Conakry (Guinée). Paul, lui et né en 1993 à Lagny-sur-Marne.

Mathias Pogba a été sélectionné cinq fois avec la Guinée mais sa carrière est bien loin de celle de son cadet, ou même de son jumeau. Avant-centre, il est passé par les 2e et 3e divisions anglaise, italienne et espagnole. Aujourd'hui, il n'a plus de club, après un passage éclair par l'ASM Belfort en national 2.

Finalement Mathias Pogba est connu avant tout sur les réseaux sociaux. Le fait d'être le grand frère d'un champion du monde aide beaucoup, évidemment, à briller sur les réseaux. En début d'année, il est devenu chroniqueur de La Chaîne L'Équipe pour quelques mois. Il a aussi ouvert un barbier avec son frère jumeau, Florentin, lui aussi footballeur professionnel.

Jusqu'ici Mathias et Paul Pogba semblaient être très proches. En compagnie de Florentin, Paul était d'ailleurs fin mars à une soirée de lancement de Golden Score, une association cofondée par Mathias. Paul est également le principal donateur d'une fondation lancée par Mathias, 48 heures pour la Guinée.

Mais depuis, il y a visiblement eu rupture. Mathias a aujourd'hui des mots très durs pour son petit frère, évoquant des histoires obscures de trahison ou de mensonge, sans plus de détails. Mathias Pogba a publié une photo de lui sur Instagram il y a deux semaines, se surnommant "Le ténébreux".