Affaire Pogba : on vous résume cette rocambolesque histoire d'extorsions de fonds qui brasse gros sous et marabout

Le joueur vedette de l'équipe de France et de la Juventus Turin est au cœur d'une affaire invraisemblable. Il se dit victime d'extorsions de fonds, menées par certains de ses proches, dont son frère Mathias.

Un frère vindicatif, un entourage nocif, une mère menacée, des millions d'euros, un marabout et au milieu de tout ça : Paul Pogba, la star de l'équipe de France et de la Juventus Turin. Le joueur, champion du monde 2018, est au cœur d'une affaire rocambolesque. Il dénonce des tentatives d'extorsions de fonds à laquelle participe, selon lui, son frère aîné Mathias. Franceinfo vous résume cette affaire qui éclate à quelques mois du Mondial de football au Qatar (du 20 novembre au 18 décembre) et qui pourrait avoir des conséquences sur les Bleus.

Qui est Mathias Pogba ?

Mathias, 32 ans, est l'aîné de Paul (29 ans) et le jumeau de Florentin. Comme ses frères, le natif de Conakry (Guinée) s'est lancé dans une carrière professionnelle, très sinueuse (13 clubs en 13 ans). Loin du succès de son cadet, il est sans club depuis son départ de la modeste équipe de Belfort, à l'été 2021 – où il n'a d'ailleurs pas laissé un souvenir impérissable, avec seulement douze matches au compteur. "On peut parler d'erreur de casting", concédait Jean-Paul Simon, le président du club, en avril dernier dans les colonnes de L'Est Républicain.

Ces derniers mois, Mathias Pogba a aussi fait partie des chroniqueurs réguliers de l'émission de télévision "L'Équipe du soir", sur la chaîne L'Equipe. Jusqu'à présent, le clan Pogba paraissait extrêmement soudé, s'affichant très souvent ensemble sur les réseaux sociaux. Mathias, Florentin et leur mère, Yeo Moriba, assistent très régulièrement aux matches de l'équipe de France. Paul Pogba est également l'un des principaux donateurs de l'association de Mathias, "48 H POUR", dont l'objet est de récolter des fonds pour favoriser l'accès des enfants guinéens à l'eau potable et à l'éducation.

Comment l'affaire a éclaté ?

Le 27 août, alors qu'on se dirige tranquillement vers la fin de l'été, et que Paul Pogba est blessé est au genou, son frère aîné Mathias publie une vidéo sur TikTok, dans laquelle il annonce des révélations "explosives" sur son cadet. Il assure que "le monde entier mérite de savoir certaines choses afin de décider en toute connaissance de cause si [son frère] mérite vraiment l'admiration, le respect, sa place en équipe de France, s'il est une personne digne de confiance". Il promet aussi, dans ce message énigmatique, de livrer des informations impliquant Kylian Mbappé, le joueur star du PSG et de l'équipe de France. Mais aussi des révélations sur l'agente de Paul Pogba, Rafaela Pimenta.

Comment a réagi le clan Paul Pogba ?

Les conseillers de Paul Pogba réagissent le dimanche en publiant un communiqué signé de ses avocats et de son agente. Ils dénoncent des "tentatives d'extorsion en bande organisée" à l'encontre du joueur. "Les déclarations récentes de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas une surprise", précisent-ils et ajoutent que "les autorités compétentes en Italie et en France ont été saisies il y a un mois". Le parquet de Paris a annoncé, vendredi 2 septembre, l'ouverture d'une information judiciaire contre X, c'est-à-dire de confier l'enquête à des juges d'instruction.

Qu'a dit Paul Pogba aux enquêteurs ?

Face aux enquêteurs de l'Office central de lutte contre le crime organisé, Paul Pogba a raconté que l'affaire a réellement débuté au mois de mars, en marge d'un rassemblement de l'équipe de France. "La Pioche" (le surnom de Paul Pogba) est attendue à une soirée de promotion de l'association "Golden Score", gérée par Mathias Pogba et son cousin Adrien Nsomoto, qui a pour but d'aider à la reconversion les sportifs de haut niveau. "Mathias Pogba est arrivé le premier des trois frères au Shangri-La [un hôtel cossu du 16ème arrondissement de Paris], raconte un journaliste de franceinfo présent, Paul est arrivé un peu plus tard, accompagné de leur mère Yeo Moriba. Au cours de la soirée, les trois frères ont fini par s'afficher ensemble. L'ambiance était bon enfant."

Pourtant, quelques heures plus tard, le joueur se retrouve, contraint par des amis d'enfance, dans un appartement parisien. Ils lui reprochent de ne pas les avoir aidés financièrement quand ils en avaient besoin. Selon les déclarations du milieu de la Juventus Turin, deux hommes "cagoulés" et "armés de fusils d'assaut" lui réclament 13 millions d'euros pour l'avoir "protégé" pendant les treize années de sa carrière professionnelle. Paul Pogba affirme aux enquêteurs leur avoir versé 100 000 euros et avoir signé un papier en s'engageant à payer le reste de la somme.

Ce type de menaces est répété, à Manchester, où le joueur évoluait jusqu'au mois de juin, puis à Turin, son nouveau club. C'est en Italie qu'il assure avoir reconnu son frère Mathias parmi les maîtres-chanteurs, avec qui les relations se sont distendues depuis l'Euro 2021, selon L'Equipe (article payant). Lors de sa seconde audition face aux enquêteurs, Paul Pogba raconte que sa mère a subi également des pressions. En juillet, des inconnus se seraient présentés à son domicile pour lui réclamer 13 millions d'euros, en affirmant qu'ils ont protégé son fils Paul pendant des années, "contre des personnes qui lui voulaient du mal". Cet épisode a conduit l'agente de Paul Pogba à solliciter une protection pour la mère, auprès de l'officier de sécurité de l'équipe de France. Paul Pogba se dit également convaincu que son frère aîné Mathias agit sous la pression des racketteurs.

Que vient faire Kylian Mbappé dans ce dossier ?

Dans la première vidéo diffusée, Mathias Pogba cite le nom de Kylian Mbappé. Paul Pogba a expliqué aux enquêteurs que "ses maîtres chanteurs voulaient le discréditer en diffusant des messages dans lesquels il aurait demandé à un marabout de son entourage familial de jeter un sort" à l'attaquant du PSG, ce qu'il conteste. Dans des tweets publiés après les révélations concernant l'audition de Paul, Mathias Pogba prend à témoin Mbappé, assurant que "tout est vrai et avéré", et que "le marabout est connu". Et qualifie Paul Pogba de "soi-disant musulman à fond dans la sorcellerie".

Kylian, à présent tu comprends? J'ai rien de négatif contre toi, mes dires sont pour ton bien, tout est vrai et avéré, le marabou est connu! Désolé de ce frère, un soi disant musulman à fond dans la sorcellerie, il n'est jamais bon d'avoir un hypocrite et un traître près de soi! — Mathias Pogba (@LeMathiasPogba) August 28, 2022

Dans sa seconde audition face aux enquêteurs, Paul Pogba a reconnu avoir versé de l'argent à un marabout pour une association humanitaire qui aide des enfants d'Afrique, et non pas pour jeter un sort à l'attaquant du PSG. Ce dernier n'a pas directement réagi, mais son clan suit avec attention les suites de cette affaire, rapporte L'Equipe (pour abonnés).

Selon M6 et RTL, il aurait appelé les frères Pogba pour avoir leurs versions. Au quotidien, il ne laisse toutefois rien transparaître d'après son entraîneur au PSG, Christophe Galtier: "Est-ce qu'il peut y avoir une répercussion sur ses performances, sur son mental, je ne le pense pas. Et quand je dis 'je ne le pense pas', je ne le sais pas, parce que je n'ai pas abordé le sujet avec Kylian." "je préfère faire confiance à la parole d'un coéquipier [Paul Pogba]", a déclaré Kylian Mbappé, lundi 5 septembre, répondant à une question sur le sujet lors d'une conférence de presse du PSG.

Quelles sont les conséquences pour l'équipe de France ?

A moins de trois mois du Mondial, l'affaire tombe très mal pour les Bleus. Paul Pogba est un des hommes de base de Didier Deschamps. Son moral pourrait être affecté, tout comme les relations au sein du groupe et notamment avec Kylian Mbappé. Didier Deschamps avait déjà dû trancher dans le vif en 2016, avec l'affaire de la "sextape" entre Karim Benzema et Mathieu Valbuena. Il avait finalement exclu les deux joueurs.

Contacté par RMC Sport, Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, a tenu à déminer l'affaire. "Personne n'est allé au tribunal à ce que je sache pour le moment. À ce stade ce ne sont que des rumeurs, souligne-t-il. J'adore Paul. J'espère que ça ne remet pas en cause sa place en équipe de France." Sur franceinfo, la ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra, s'en remet à "l'expérience" de Didier Deschamps pour composer avec cette situation.

"Je lui fais toute confiance, il a toute l'expérience nécessaire pour gérer ce type de situations sensibles, il l'a prouvé en tant que joueur, coach et sélectionneur. Didier saura protéger son collectif de ces turbulences." Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques à franceinfo

J'ai eu la flemme de tout lire, je peux avoir un résumé ?

Paul Pogba, la star des Bleus et de la Juventus, se dit victime d'extorsions de fonds menées par des amis d'enfance qui lui réclament 13 millions d'euros pour l'avoir protégé au début de sa carrière. Paul Pogba a également reconnu son frère Mathias, parmi les malfrats qui l'ont plusieurs fois menacé. Mathias Pogba, aîné de la fratrie a promis, dans des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, des révélations "explosives" sur son frère cadet et son agente, Rafaela Pimenta. Selon Mathias, Paul Pogba aurait notamment engagé un marabout pour jeter un sort à Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG.

Le joueur de la Juventus a démenti ces allégations et a concédé avoir versé 100 000 euros aux individus qui l'avaient menacé dans un appartement parisien au cours du mois de mars. Il a également porté plainte auprès du parquet du Turin et sollicité une protection pour sa mère, également menacée, auprès de l'officier de sécurité de l'équipe de France. A trois mois du Mondial cette affaire tombe mal pour les Bleus. Si sa présence n'est pas encore assuré, le joueur est blessé au genou, Paul Pogba est un des hommes de base de Didier Deschamps. Le sélectionneur va donc devoir géré une nouvelle affaire extra-sportive qui pollue la vie de son groupe, six ans après celle de la "sextape" qui opposait Karim Benzema à Mathieu Valbuena.