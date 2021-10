Ligue des champions : PSG-Leipzig, Atlético-Liverpool, Inter-Sheriff... Les matchs de mardi à ne pas rater

Nouvelle journée de Ligue des champions, mardi 19 octobre. Entre la réception parisienne de Leipzig au Parc des Princes, le duel de haut de tableaux hispano-anglais entre l'Atlético et Liverpool et le match de la confirmation pour le Sheriff Tiraspol, voici les trois matchs de la plus prestigieuse compétition européenne qu'il ne faut pas manquer.

PSG-Leipzig : un adversaire qui sourit aux Parisiens

Pour la troisième journée de Ligue des champions, le PSG reçoit le RB Leipzig. Une affiche franco-allemande à laquelle on commence à s'habituer : en à peine plus d'un an, les deux clubs se sont affrontés à trois reprises. Adversaires en demi-finale de l'édition 2019-2020, rencontre qui a permis au PSG de se qualifier pour la première fois de son histoire en finale de la compétition, Paris et Leipzig s'étaient également retrouvés dans le même groupe lors de l'édition 2020-2021. Trois confrontations pour deux succès parisiens (en demies 3-0 donc et lors du match retour au Parc le 24 novembre 2020, 1-0), pour une défaite (2-1 à Leipzig le 4 novembre 2020).

En tête de son groupe après le nul à Bruges et la victoire au Parc contre les Citizens, les coéquipiers de Kylian Mbappé feraient un grand pas vers la qualification pour la phase finale en cas de victoire. Trois points vitaux pour les joueurs de Jesse Marsch : avec deux défaites en deux matchs, les Allemands doivent absolument l'emporter s'ils veulent exister dans cette campagne européenne.

3 - Paris va affronter Leipzig pour la 3e saison de suite en #LDC, après une qualification en 1/2 en 2019/20, et une victoire et une défaite en groupes en 2020/21. Il n’y a que Chelsea (13/14 à 15/16) que le PSG avait déjà joué 3 saisons de suite dans son histoire . Classique. pic.twitter.com/9RHetd3m3P — OptaJean (@OptaJean) August 26, 2021

Atlético-Liverpool : une revanche à prendre pour les Reds

C'est le choc de la soirée. Le 2e de Liga affronte son homologue de la Premier League. Une rencontre entre deux géants qui s'annonce d'autant plus électrique que les Reds ont une revanche à prendre sur les Madrilènes : lors de la dernière confrontation entre les deux clubs, en 8e de finale en mars 2020, les Colchoneros, pourtant dominés, avaient retourné la situation à Anfield, éliminant les tenants du titre (3-2).

Leaders de leur groupe, les hommes de Jürgen Klopp sont sur une série d'invincibilité impressionnante, puisqu'ils n'ont plus perdu en compétition depuis leur élimination en quarts de finale de Ligue des champions par le Real Madrid, le 6 avril dernier. Les coéquipiers d'Antoine Griezmann arriveront-ils à infliger aux Reds leur première défaite en six mois ?

Inter-Sheriff : vers un sans-faute du club moldave ?

Ce qui semble être un match facile sur le papier pour le club italien pourrait bien s'avérer plus costaud que prévu. L'Inter Milan reçoit le Sheriff Tiraspol, révélation de cette campagne européenne. Pour sa première apparition au plus haut niveau européen, le petit poucet de la compétition en a surpris plus d'un : après une victoire à domicile face au Shakhtar Donetsk (2-0), le champion de Moldavie a réalisé l'exploit de s'imposer face au Real Madrid (2-1) sur la pelouse du Santiago Bernabeu. Deux victoires en deux matchs synonymes, contre toute attente, de la première place du groupe D.

L'Inter devra donc se méfier du Sherrif, d'autant que sa propre campagne européenne a très mal débuté. Bien que troisième de Serie A, les Italiens manquent d'inspiration en Ligue des champions, avec seulement un petit point en deux matchs (une défaite face au Real et un nul contre le Shakhtar). Cette double confrontation face aux Moldaves (les Intéristes vont à Tiraspol lors de la journée suivante le 3 novembre) est donc cruciale pour les Lombards.