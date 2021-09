Ligue des champions : le PSG domine Manchester City (2-0) avec le premier but de Messi sous ses nouvelles couleurs

Treize jours après un match où il a été dominé à Bruges (1-1), Paris a répondu présent à son premier grand rendez-vous européen de la saison, avec le premier but sous le maillot parisien de Messi, mardi 28 septembre. Ce fut longtemps compliqué pour les Parisiens... jusqu'à ce que, soudain, le Parc des Princes tout entier acclame l'Argentin, comme le Camp Nou le faisait à chaque sortie de la star sous le maillot du FC Barcelone. Le Paris Saint-Germain joue alors la 74e minute de son match de Ligue des champions face à Manchester City (2-0) et Messi vient de doubler la mise sur une superbe contre-attaque, conclue par une frappe en pleine lucarne. La lune de miel entre le PSG et l'Argentin venait enfin de démarrer.

Rien ne laissait pourtant présager une fin de soirée aussi joyeuse. Dominé tout au long de la rencontre par les derniers finalistes de la Ligue des champions, le PSG a rassuré ses supporters, qui n'avaient plus assisté à un match de C1 au Parc depuis décembre 2019 et une rencontre de phase de groupes contre Galatasaray (5-0) .

Gueye encore buteur

Depuis, Paris a connu une finale et une demi-finale de C1, changé d'entraîneur mais cette équipe continue de se chercher une identité. Alors les joueurs de Pochettino ont fait ce qu'ils sont capables de faire dans ces grands matchs où leur adversaire prend la main : défendre ensemble et saisir les opportunités offensives.

Les Parisiens ont été heureux ce soir, car la première a été la bonne, offrant au Parc des Princes sa première immense joie de la soirée. Sur le coup, Idrissa Gueye ouvrait le score pour le PSG après un loupé de Neymar, à la suite d'un bon débordement de Kylian Mbappé (8').

Au-delà de ça, les Parisiens n'ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent : deux prises d'initiative de l'attaquant des Bleus qui ont abouti sur une frappe d'Ander Herrera bien sortie par Ederson et un centre loupé de quelques centimètres par Marquinhos (38'), avant une frappe de Neymar dans le petit filet en deuxième période (65').

Donnarumma décisif

À l'issue de cette soirée au Parc des Princes, Mauricio Pochettino n'aura pas forcément trouvé la formule pour battre n'importe quel adversaire en C1. Mais il pourra se retourner avec délectation sur ce match où son équipe a démontré une solidité défensive assez impressionnante. Face aux coups de butoir des joueurs de Pep Guardiola, certes trop stéréotypés par moments, les Parisiens n'ont pas cédé.

À l'image de Kevin de Bruyne, les Anglais ont été trop peu précis, trop indécis dans le dernier geste et ont également buté sur un bon Gianluigi Donnarumma (32', 43', 54', 79', 90'+1), titulaire ce soir à la place de Keylor Navas. Pochettino pourra également remercier la barre transversale, douzième homme décisif côté parisien sur la tête de Raheem Sterling puis la reprise immanquablement ratée par Bernardo Silva (26') alors que le PSG menait un but à zéro.

Puis est venue cette 74e minute, le but de Messi et le Parc des Princes en liesse. Au-delà de ce tout premier but de la star argentine, qui n'a paradoxalement pas réalisé son meilleur match avec Paris, les supporters se souviendront surtout de cette rencontre car elle lance la saison européenne du club de la capitale. Après le non-match à Bruges, le PSG devait s'imposer pour ne pas douter avant la troisième journée contre Leipzig. Le contrat est rempli, la prime Messi en plus.