Ligue des champions : le Sheriff Tiraspol renverse le Real Madrid, Griezmann buteur, Bruges domine Leipzig… Ce qu’il faut retenir des autres matchs de la soirée

Pendant que le Paris Saint-Germain s’imposait au Parc des Princes face à Manchester City (2-0), mardi 28 septembre, d’autres rencontres battaient leur plein sur les pelouses européennes pour la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Dans le groupe du PSG, Bruges a dominé Leipzig (1-2). Malgré le 72e but de Karim Benzema en C1, le Real s’est fait surprendre par les Moldaves du Sheriff Tiraspol (1-2). L’Ajax Amsterdam et Liverpool se sont imposés sans problème face au Besiktas et au FC Porto et Antoine Griezmann a inscrit son premier but pour les Colchoneros depuis son retour à l'Atlético de Madrid.

Tous les résultats :

Groupe A :

Paris Saint-Germain 2-0 Manchester City

RB Leipzig 1-3 Club Bruges

Groupe B :

AC Milan 1-2 Atlético de Madrid

FC Porto 1-5 Liverpool

Groupe C :

Ajax Amsterdam 2-0 Besiktas

Borussia Dortmund 1-0 Sporting Portugal

Groupe D:

Chaktior Donetsk 0-0 Inter Milan

Real Madrid 1-2 Sheriff Tiraspol