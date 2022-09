Equipe de France : relégation en Ligue B, dernière chance pour s'illustrer avec les Bleus... Les enjeux des deux matchs de Ligue des nations

À moins de deux mois du coup d'envoi de la Coupe du monde au Qatar, l'équipe de France affronte l'Autriche, jeudi 22, et le Danemark, dimanche 25 septembre, en Ligue des nations.

Le vent souffle sur la maison bleue. Championne du monde en titre, l'équipe de France traverse une sacrée zone de turbulences avant ses deux matchs de Ligue des nations contre l'Autriche et le Danemark, jeudi 22 et dimanche 25 septembre. Dans ce contexte tendu, franceinfo: sport fait le point sur les enjeux des deux derniers tests des Bleus avant la Coupe du monde au Qatar.

Le spectre de la relégation

Jugée inutile par de nombreux observateurs à sa création en 2018, la Ligue des nations a gagné en intérêt dans l'Hexagone après le sacre français contre l'Espagne, le 10 octobre 2021 (2-1). Un an après ce titre, qui avait redonné confiance à des Bleus éliminés précocement de l'Euro 2021, la Ligue des nations pourrait cette fois leur jouer un mauvais tour. Placée dans un groupe "abordable", l'équipe de France a démarré désastreusement sa campagne avec deux nuls et deux défaites cet été.

Bons derniers de leur groupe avec deux points, les joueurs de Didier Deschamps doivent gagner contre l'Autriche (4 points) au Stade de France et au Danemark (9 points), sous peine d'être relégués en Ligue B. Un cas de figure qui n'est encore jamais arrivé pour un vainqueur de la jeune épreuve. En cas de trou d'air de la Croatie (7 points), les Bleus termineront, au mieux, deuxièmes avec 8 points.

Des blessures en pagaille

Intégrer la liste des 23 ou des 26 joueurs pour le Mondial. Pour chacun des Bleus, un point commun. Mais pour ces deux matchs, l'équipe de France se trouve décimée par les blessures. Didier Deschamps doit ainsi se priver de Hugo Lloris (cuisse droite), Presnel Kimpembe (ischio-jambiers), Lucas Hernandez (adducteurs), Théo Hernandez (adducteurs), Paul Pogba (ménisque externe), N'Golo Kanté (ischio-jambiers), Adrien Rabiot (mollet gauche), Kingsley Coman (cuisse droite) ou encore Karim Benzema (cuisse droite). Pour eux, pas de dernière répétition avant le match du Mondial contre l'Australie, et une belle opportunité de se montrer pour ceux présents à Clairefontaine..

Touché à la cheville droite, Lucas Digne est forfait et est remplacé par Adrien Truffert ! https://t.co/FetJv5Qq8t — Equipe de France (@equipedefrance) September 20, 2022

Avec Adrien Truffert, appelé pour remplacer Lucas Digne mardi, cinq joueurs découvrent l'équipe de France A cette semaine (Alban Lafont, Benoît Badiashile, Youssouf Fofana, Randal Kolo Muani). Outre ces novices, d'autres joueurs voudront briller, en vue du Mondial, sous le yeux de Didier Deschamps. En défense, Jonathan Clauss et Ferland Mendy ont l'occasion de s'illustrer en piston droit et gauche, quand les jeunes William Saliba et Dayot Upamecano lorgnent une place dans l'axe au Qatar.

Les débats sont encore plus ouverts au milieu de terrain où parmi les convoqués, seul Aurélien Tchouaméni semble avoir une place assurée au Mondial. Enfin, en attaque, les champions du monde Ousmane Dembélé et Olivier Giroud peuvent être les grands gagnants de ce rassemblement, au détriment des "oubliés" comme Wissam Ben Yedder et Moussa Diaby.

Redorer le blason français

Depuis le début de "l'affaire Pogba" cet été, le football passe au second plan dans l'actualité de l'équipe de France. Entre l'audit de la Fédération française de football (FFF) commandé par la ministère des Sports et la polémique des droits à l'image avec Kylian Mbappé, l'atmosphère est pesante autour des Bleus. Si l'on ajoute le risque de relégation en Ligue B et les nombreuse blessures, tous les ingrédients sont réunis pour créer une belle pagaille avant même le début de la Coupe du monde.

Pour éviter cela, le match de jeudi contre l'Autriche aura son importance car il s'agit du dernier sur le sol français en 2022. Si les champions du monde en titre parviennent à montrer un visage positif, à communier avec leur public et à éviter la descente en Ligue B, une dynamique positive pourrait s'enclencher. Dans le cas contraire, l'équipe de France risque de naviguer en eaux troubles jusqu'au Qatar.