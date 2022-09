Equipe de France : Benoît Badiashile, Youssouf Fofana, Randal Kolo Muani... Qui sont les trois nouveaux de la liste de Didier Deschamps ?

À un peu plus de deux mois du coup d'envoi de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre), Didier Deschamps a innové jeudi 15 septembre, en annonçant sa liste de 23 joueurs pour le prochain rassemblement de l'équipe de France. Contraint par les blessures de nombreux cadres (Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez, Paul Pogba, Karim Benzema, N'Golo Kanté, Kingsley Coman...), le sélectionneur français a convoqué trois néophytes à Clairefontaine, pour les deux rencontres de Ligue des nations face à l'Autriche et le Danemark, les 22 et 25 septembre prochains. L'occasion pour franceinfo: sport d'en dire plus sur le profil de ces trois nouveaux Bleus.

Benoît Badiashile : le talent précoce

Âgé de 21 ans, le longiligne défenseur central (1m94) de l'AS Monaco a déjà une énorme expérience du haut niveau. Titulaire en Ligue 1 face au Paris-Saint-Germain à seulement 17 ans, en novembre 2018, Benoît Badiashile a joué depuis plus de 125 matchs en professionnel avec le club de la Principauté. Une précocité qui a amené le natif de Limoges à côtoyer très tôt les équipes de France de jeunes jusqu'au capitanat de la sélection des espoirs. Même si Didier Deschamps a concédé que la présence du gaucher, pour les deux prochains matchs de Ligue des nations, était liée aux nombreux blessés à son poste, le sélectionneur a insisté sur l'importance du "lien" entre les Bleuets et les Bleus. À Benoît Badiashile d'en profiter pour faire en sorte que ce premier rassemblement ne soit pas le dernier.

Youssouf Fofana : le bosseur

"Fierté et honneur. Beaucoup de travail pour en arriver là. Encore plus pour ne pas en rester là." Les mots de Youssouf Fofana sur Instagram, pour réagir à sa première convocation, trahissent son profil de joueur. Besogneux et infatigable, le natif de Paris s'est d'abord aguerri au RC Strasbourg (2018-2020) avant de se révéler en Principauté, comme l'un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. Longtemps cantonné à un rôle de l'ombre de récupérateur dans l'entrejeu monégasque, le joueur de 23 ans crève l'écran depuis le départ estival d'Aurélien Tchouaméni au Real Madrid. Si les deux compères se retrouveront avec les Bleus en septembre, Youssouf Fofana semble avoir une vraie carte à jouer pour le Qatar au vu de l'actuelle fragilité physique de ses concurrents comme Paul Pogba ou N'Golo Kanté.

Randal Kolo Muani : la surprise

Titulaire lors de la victoire de l'Eintracht Francfort sur la pelouse de l'Olympique de Marseille en Ligue des champions mardi (0-1), Randal Kolo Muani ne devait pas s'attendre à recroiser Mattéo Guendouzi et Jonathan Clauss de sitôt. Transféré de Nantes en Allemagne cet été, l'avant-centre de 23 ans a connu une adaptation express avec déjà deux buts et quatre passes décisives en six matchs de Bundesliga. "Randal continue de confirmer ce qu’il a fait au FC Nantes la saison dernière" a exposé Didier Deschamps en conférence de presse, quand Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) ou Wissam Ben Yedder (AS Monaco) n'ont pas été appelés pour la Ligue des nations. Même si la blessure de Karim Benzema joue aussi pour beaucoup sur la sélection de Randal Kolo Muani, la présence de Marcus Thuram (Mönchengladbach) lors du dernier Euro démontre qu'une surprise est toujours possible dans la liste finale de Deschamps.