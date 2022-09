Equipe de France : Hugo Lloris et Théo Hernandez forfaits pour la Ligue des Nations, Alban Lafont et Lucas Digne convoqués

Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, a perdu, lundi, deux nouveaux titulaires pour les deux rencontres de Ligue des nations face à l'Autriche et au Danemark, les 22 et 25 septembre prochains.

L'hécatombe continue pour les Bleus. Alors que des cadres comme Karim Benzema, Paul Pogba ou N'Golo Kanté sont blessés pour le prochain rassemblement de l'équipe de France, c'est au tour d'Hugo Lloris et de Théo Hernandez de déclarer forfait, le premier jour du rassemblement, lundi 19 septembre.

Hugo Lloris souffre d'une blessure à la cuisse droite diagnostiquée lundi matin à Clairefontaine, tandis que Theo Hernandez a été victime d'une déchirure à l'adducteur droit. Le Nantais Alban Lafont et le joueur d'Everton Lucas Digne ont été appelés en renfort pour les deux rencontres de Ligue des nations face à l'Autriche et au Danemark, les 22 et 25 septembre prochains.

Lucas Digne remplace, lui, Théo Hernandez (blessé à l’adducteur droit) #FiersdetreBleus pic.twitter.com/oOHPlNJ5s7 — Equipe de France (@equipedefrance) September 19, 2022

Les Bleus perdent encore des joueurs que Didier Deschamps avait convoqués, puisqu'Adrien Rabiot, pas remis d'une blessure musculaire, avait dû céder sa place à Boubacar Kamara... lui-même blessé vendredi et contraint au forfait, remplacé par Jordan Veretout.